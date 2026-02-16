고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은

국내 종목은 삼성전자·하이닉스

해외 주식의 경우 알파벳 등 미국 기술주

올해 들어 고액 자산가들이 가장 많이 담은 국내 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 181,200 전일대비 2,600 등락률 +1.46% 거래량 34,454,192 전일가 178,600 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"반도체 '고점 논쟁' 이제 그만…PER 말고 PBR로 보자""엔비디아 '베라 루빈' HBM4, 삼성·SK·마이크론 3파전 전망"코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 인 것으로 나타났다. 해외 주식의 경우 알파벳을 가장 많이 매수했다.

16일 KB증권이 지난달부터 2월9일까지 고액 자산가(증권사 계좌 평균 잔액이 10억원 이상)들이 많이 순매수한 국내 종목을 분석한 결과 삼성전자가 1위를 차지했다. 고액자산가의 국내 주식 전체 순매수액 29%가 삼성전자에 쏠렸다. 두 번째로 많이 담은 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 8,000 등락률 -0.90% 거래량 3,534,047 전일가 888,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"반도체 '고점 논쟁' 이제 그만…PER 말고 PBR로 보자""엔비디아 '베라 루빈' HBM4, 삼성·SK·마이크론 3파전 전망"코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 로, 전체 순매수액의 18%를 차지했다. 올해 고액자산가의 국내 주식 전체 순매수액의 절반가량이 이들 두 종목에 쏠린 셈이다.

코스피가 장중 5,550선을 돌파 후 보합권을 유지하고 있는 13일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 0.16% 내린 5513.7에 장을 시작해 시 10분 현재 역대 최고치 5,558.82를 기록했다. 226.2.13 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

현대차(9.9%)도 세 번째로 많이 담았다. 뒤이어 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 1,200 등락률 +1.26% 거래량 17,459,913 전일가 95,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로은행주 저평가 구간 지속…실적·자본 개선에 상승 흐름 유효?KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 close (4.9%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 3,000 등락률 -1.17% 거래량 820,046 전일가 255,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주] 전 종목 시세 보기 close (3.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 382,000 전일대비 8,000 등락률 -2.05% 거래량 219,545 전일가 390,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 374,500 전일대비 11,000 등락률 -2.85% 거래량 517,002 전일가 385,500 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 수익 불려준 효자 종목...만약 3배 더 살 수 있었더라면?같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야"스텔란티스, 삼성SDI 합작 배터리 법인 철수 검토" 전 종목 시세 보기 close (2.6%) 등 순으로 많이 샀다. 이밖에 코스닥지수 상승을 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 ' KODEX 코스닥150 KODEX 코스닥150 229200 | 코스피 증권정보 현재가 18,955 전일대비 390 등락률 -2.02% 거래량 28,475,542 전일가 19,345 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 삼성운용, 올해 증시 견인 '대·반·전' 9개 ETF 평균 수익률 32% 옆집 어르신도 주식창 본다며 난리… 1년 만에 순자산 3조 이상 ETF 2.3배 '쑥'[재테크 풍향계]'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호' 전 종목 시세 보기 close '과 ' KODEX 코스닥150레버리지 KODEX 코스닥150레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 16,660 전일대비 750 등락률 -4.31% 거래량 45,613,278 전일가 17,410 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 '천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'삼성운용 'KODEX ETF', 개인투자자 점유율 1위'천스닥' 시대에 코스닥 ETF 수익률↑…개미들 몰렸다 전 종목 시세 보기 close '도 순매수 상위 종목에 이름을 올렸다.

해외 주식의 경우 미국 기술주 전반을 고루 담았다. 알파벳을 가장 많이 담았는데, 고액 자산가의 해외주식 전체 순매수액의 7.2%가 알파벳에 몰렸다. 마이크론테크놀로지(7.1%)를 두 번째로 많이 담았으며, 테슬라(5.9%), 샌디스크(5.3%), Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF(3.3%), 엔비디아(2.9%), 마이크로소프트(2.2%) 등이 뒤를 이었다. 최근 은 가격이 급등락을 거듭한 가운데 은 가격 상승 시 수익을 얻는 'iShares Silver Trust' ETF도 쇼핑리스트에 담겼다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>