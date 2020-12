코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신

[아시아경제 박지환 기자] 18일 코스피가 개인 투자자들의 나홀로 순매수에 소폭 상승 마감했다. 지수는 종가기준으로 또 최고치 기록을 경신했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 1.75포인트(0.06%) 오른 2772.18로 장을 마쳤다. 지수는 전 거래일보다 0.52포인트(0.02%) 오른 2770.95로 출발해 보합권에서 등락을 이어갔다. 장중에는 2782.15를 기록하며 장중 역대 최대치인 2782.79에 근접하기도 했다.

투자자별로는 개인이 3906억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 외국인과 기관은 각각 1942억원, 1525억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 17,380,940 전일가 73,300 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 최근 5일 개인 1076만 1659주 순매수... 주가 7만 3300원(0.0%)코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수지금 틈새 잡는다! 삼성전자 주가! 향후 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 됩니다! close (-0.41%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 2,981,088 전일가 119,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수SK하이닉스, 이시간 주가 -1.26%.... 최근 5일 외국인 57만 4336주 순매수코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지 close (-0.84%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 814,000 전일대비 16,000 등락률 -1.93% 거래량 350,546 전일가 830,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승 close (-1.93%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 66,273 전일가 804,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승 close (-0.25%) 등이 내렸다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 4,500 등락률 +1.28% 거래량 905,386 전일가 351,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 국내바이오! TOP2! 이번엔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 수출 대전! 관련 株 강하게 터진다!코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 1.28% close (1.28%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 1,000 등락률 +0.18% 거래량 250,775 전일가 567,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓ close (0.18%) 등이 올랐다.

코스닥은 전일 대비 3.20포인트(0.34%) 오른 947.24로 마감했다. 개인과 외국인이 각각 636억원, 404억원 순매수했다. 기관은 693억원 순매도했다.

시총 상위주 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 162,900 전일대비 4,100 등락률 +2.58% 거래량 2,758,482 전일가 158,800 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 국내바이오! TOP2! 이번엔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 수출 대전! 관련 株 강하게 터진다!코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동 close (2.58%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 8,500 등락률 +3.63% 거래량 1,697,928 전일가 234,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지 close (3.63%) 등을 제외한 대다수 종목이 내렸다. 특히 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,600 전일대비 4,400 등락률 -2.51% 거래량 370,326 전일가 175,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감 close (-2.51%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,800 전일대비 8,200 등락률 -2.50% 거래량 58,322 전일가 328,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지SK머티리얼즈, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 2.06% ↑ close (-2.50%) 등은 2%대 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr