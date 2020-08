반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감

코스닥은 800 도달 못해…소폭 상승마감

[아시아경제 이민우 기자] 전날 급락하며 2200대로 하락했던 코스피가 하루 만에 2300대를 회복했다. 외국인의 매수세가 지수를 견인했다.

21일 코스피는 전날보다 1.34%(30.37포인트) 오른 2304.59에 마감했다. 지난 13일부터 5거래일간 이어진 하락세를 멈추고 2300대로 다시 올라섰다.

외국인의 매수세가 지수를 견인했다. 외국인들은 1965억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1381억원, 310억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 기계의 상승폭이 3.27%로 가장 컸다. 이어 통신업(2.91%), 섬유·의복(2.46%), 화학(2.38%) 등의 순이었다. 반면 의약품(-0.67%), 음식료품(-0.63%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목도 상승세를 보였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 32,000 등락률 +4.80% 거래량 1,074,006 전일가 667,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [특징주] SK하이닉스 5% 넘게 반등…시총 2위 탈환장 초반 상승세…코스피 2300 회복코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close 은 4.8%로 상승률 1위를 기록했다. 이어 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,563,000 전일대비 63,000 등락률 +4.20% 거래량 36,722 전일가 1,500,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close (4.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 2,700 등락률 +3.76% 거래량 7,666,654 전일가 71,800 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 [특징주] SK하이닉스 5% 넘게 반등…시총 2위 탈환코스피 2% 넘게 상승…2320대 회복동학개미, 지수 하락에도 '매수 강행군' close (3.7%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 7,000 등락률 +2.29% 거래량 770,162 전일가 305,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 증시 급락에 언택트 대장주도 주춤네이버로 자동차 브랜드 라인업 경험한다장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close (2.2%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 423,500 전일대비 9,000 등락률 +2.17% 거래량 631,431 전일가 414,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑"5분 충전 600km 주행" 리튬금속전지 개발 착수투자자들 인기검색어로 본 예비테마_이재명/2차전지/전기차배터리 close (2.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 5,500 등락률 +1.51% 거래량 1,014,647 전일가 364,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 증시 급락에 언택트 대장주도 주춤코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close (1.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,900 전일대비 500 등락률 +0.90% 거래량 21,096,514 전일가 55,400 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 코스피 2% 넘게 상승…2320대 회복제가 말씀드렸죠? 그래핀 아주 중요하다고! 지금입니다!삼성 기흥사업장·LG 서초R&D…간판 기업 확진자 속출 '초비상' close (0.9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 1,000 등락률 +0.65% 거래량 3,325,522 전일가 155,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 동학개미, 지수 하락에도 '매수 강행군'장 초반 상승세…코스피 2300 회복외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close (0.6%)의 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 1,018,960 전일가 305,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!!코로나에 강한 바이오주장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close 은 유일하게 1.3% 내렸다.

코스닥도 전날보다 0.63%(4.91포인트) 오른 796.05로 장을 마쳤다. 800대를 회복하며 개장했지만 끝내 회복세를 이어가지 못하고 700대에 머물렀다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관의 매수세가 강세를 보였다. 각각 170억원, 324억원을 순매수했다. 반면 개인은 38억원을 팔아치웠다.

대부분의 업종이 올랐다. 건설 업종이 3.23%로 가장 많이 올랐다. 이어 기타제조(2.80%), 화학(1.97%), 통신서비스(1.94%), 비금속(1.85%), IT부품(1.77%) 등의 순이었다. 반면 제약은 1.33% 내렸다. 그 밖에 섬유·의류(-0.61%), 정보기기(-0.46%), 출판·매체복제(-0.09%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목들도 거의 모두 올랐다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 233,500 전일대비 10,900 등락률 +4.90% 거래량 81,073 전일가 222,600 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close 는 4.9%로 상승폭이 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 155,000 전일대비 5,400 등락률 +3.61% 거래량 455,370 전일가 149,600 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (3.6%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 132,000 전일대비 4,500 등락률 +3.53% 거래량 5,729,745 전일가 127,500 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!!코로나에 강한 바이오주장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close (3.5%) 등의 순이었다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 228,300 전일대비 9,700 등락률 -4.08% 거래량 2,132,961 전일가 238,000 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!!장 초반 상승세…코스피 2300 회복코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려 close (-4.0%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 108,800 전일대비 2,300 등락률 -2.07% 거래량 353,631 전일가 111,100 2020.08.21 15:30 장마감 관련기사 코로나에 강한 바이오주장 초반 상승세…코스피 2300 회복코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려 close (-2.0%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr