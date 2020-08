[아시아경제 박지환 기자] 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 250 등락률 +1.54% 거래량 77,027 전일가 16,250 2020.08.03 11:26 장중(20분지연) close 은 싱가포르 셸(Shell)사와 LNG선 2척에 대한 대선(TC) 계약을 맺었다고 3일 공시했다.

계약금액은 3641억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr