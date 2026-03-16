[특징주]호르무즈 해협 봉쇄에 운임↑…해운주 '상승'
불러오는 중...닫기
흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 2,930 전일대비 595 등락률 +25.48% 거래량 105,185,985 전일가 2,335 2026.03.16 09:36 기준 관련기사 높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 해결 [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 [특징주]호르무즈 해협 위협 대응 나섰지만…해운株 강세 등 해운주가 장 초반 20%대까지 오르며 강세를 보이고 있다.
16일 오전 9시35분께 한국거래소에서 흥아해운은 전장 대비 27.1% 오른 2970원에 거래되고 있다.
STX그린로지스 STX그린로지스 close 증권정보 465770 KOSPI 현재가 7,600 전일대비 1,080 등락률 +16.56% 거래량 3,099,996 전일가 6,520 2026.03.16 09:36 기준 관련기사 [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 "해외소송 은폐 적발" STX, 3일 주식 거래정지 [특징주]트럼프 "이스라엘·이란 휴전합의"…해운株 약세 (19.3%), 대한해운 대한해운 close 증권정보 005880 KOSPI 현재가 2,570 전일대비 370 등락률 +16.82% 거래량 73,023,342 전일가 2,200 2026.03.16 09:36 기준 관련기사 [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 [특징주]호르무즈 해협 위협 대응 나섰지만…해운株 강세 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 (18.1%), 팬오션 팬오션 close 증권정보 028670 KOSPI 현재가 5,240 전일대비 190 등락률 +3.76% 거래량 6,612,646 전일가 5,050 2026.03.16 09:36 기준 관련기사 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 美 이란 공습에 항공주, 조정 불가피…해운주에는 호재 [특징주]팬오션, 포트폴리오 다각화 기대감에 7%↑ (3.37%) 등 해운주 전반이 강세다.
미국의 이란 공습 이후 호르무즈 해협이 봉쇄되며 해상 운임 상승 전망이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 관련 업계에 따르면 유조선 운임지수는 전쟁 직전 대비 55.3% 급등해 연초에 비해서는 7배 수준으로 불어난 것으로 알려졌다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"화가 나서 바로 취소했다" 넷플릭스 구독 해지하...
양승윤 유진투자증권 연구원은 "호르무즈 해협 폐쇄 이후 컨테이너선 항로 변경이 급증했고 실질 선복 공급 감소 효과로 지난 13일 기준 컨테이너 운임은 중동 분쟁 이전 대비 30% 급등했다"며 "당분간 운임 상승세는 지속될 것으로 판단된다"고 전했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>