외국인, 5주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK바이오팜 팔고

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 5주 연속 매도세를 지속했다.

12일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 6일부터까지 10일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조6589억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조3286억원을, 코스닥시장에서는 3303억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,700 전일대비 100 등락률 -0.19% 거래량 13,714,746 전일가 52,800 2020.07.10 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1955억원 순매수했다. 뒤이어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 3,000 등락률 -1.23% 거래량 1,070,262 전일가 243,500 2020.07.10 15:30 장마감 close 를 699억원 사들였다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 6,500 등락률 -3.45% 거래량 327,123 전일가 188,500 2020.07.10 15:30 장마감 close ·523억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 68,200 전일대비 500 등락률 +0.74% 거래량 781,290 전일가 67,700 2020.07.10 15:30 장마감 close (417억원), NHN한국사이버결제 NHN한국사이버결제 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 59,600 전일대비 2,100 등락률 +3.65% 거래량 938,325 전일가 57,500 2020.07.10 15:30 장마감 close (296억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 800 등락률 -2.68% 거래량 1,721,373 전일가 29,800 2020.07.10 15:30 장마감 close (294억원), 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 2,000 등락률 +1.59% 거래량 749,864 전일가 125,500 2020.07.10 15:30 장마감 close (267억원), 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 36,400 전일대비 1,950 등락률 -5.08% 거래량 1,038,624 전일가 38,350 2020.07.10 15:30 장마감 close (262억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 781,588 전일가 142,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (242억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 33,950 전일대비 750 등락률 -2.16% 거래량 1,914,633 전일가 34,700 2020.07.10 15:30 장마감 close (229억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,825,361 전일가 205,500 2020.07.10 15:30 장마감 close 이었다. 외국인은 지난 주 SK바이오팜을 6427억원 순매도했다. 이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 11,500 등락률 +4.00% 거래량 2,120,904 전일가 287,500 2020.07.10 15:30 장마감 close )를 2971억원 팔았다. 이밖에 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 400 등락률 -0.37% 거래량 1,860,765 전일가 106,800 2020.07.10 15:30 장마감 close (2813억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 944,000 전일대비 3,000 등락률 -0.32% 거래량 128,027 전일가 947,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (1450억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 10,000 등락률 -1.35% 거래량 163,506 전일가 741,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (1128억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 2,201,557 전일가 83,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (1072억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 18,700 전일대비 300 등락률 -1.58% 거래량 2,841,607 전일가 19,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (831억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 1,042,448 전일가 324,000 2020.07.10 15:30 장마감 close (555억원), 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 45,950 전일대비 4,250 등락률 -8.47% 거래량 2,649,142 전일가 50,200 2020.07.10 15:30 장마감 close (496억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,566,935 전일가 355,500 2020.07.10 15:30 장마감 close (480억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 신흥국으로의 자금 유입은 4분기에나 가능할 것이란 전망이다. 이승현 한국투자증권 연구원은 "금융 사이클상 전체 신흥국으로의 자금 유입 시기를 4분기 초로 예상하고 있다"면서 "글로벌 금융사이클은 미국 통화정책, 달러 환율과 글로벌 위험 선호도에 의해 크게 영향을 받는데 이들 변수가 크게 변하지 않는 가운데 10월 중으로 저점을 기록하고 반등할 가능성이 높다. 금융 사이클이 반등함에 따라 신흥국으로의 자금 유입은 4분기 중에 본격화될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr