도이치뱅크-NHN KCP, 헨켈코리아 공식 결제서비스사 선정

독일 대표 금융기관 도이치뱅크와 종합결제기업 NHN KCP NHN KCP 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 14,890 전일대비 90 등락률 -0.60% 거래량 77,052 전일가 14,980 2026.01.13 10:13 기준 관련기사 도이치뱅크-NHN KCP, 헨켈코리아 공식 결제서비스사 선정NHN KCP, 주당 250원 현금배당 결정…"주주환원 정책 강화"NHN KCP, 현대홈쇼핑 결제서비스사 선정 전 종목 시세 보기 close 는 글로벌 생활용품 기업 헨켈컨슈머브랜드코리아의 국내 공식 결제 서비스사로 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 계약에 따라 도이치뱅크와 NHN KCP는 헨켈이 운영하는 B2B(기업 간 거래) 전용 플랫폼에 전자지급결제대행(PG) 서비스를 제공한다. 해당 플랫폼은 시세이도 프로페셔널, 슈바츠코프 프로페셔널 등 헨켈의 주요 뷰티 브랜드 제품 주문에 사용된다. 신용카드와 계좌이체 등 주요 온라인 결제 수단을 지원한다. 이를 통해 유통 파트너 및 사업자 고객이 더욱 안정적이고 편리한 결제 환경을 이용할 수 있을 전망이다.

헨켈은 1876년 독일에서 설립된 다국적 화학·소비재 기업으로, 퍼실(Persil), 사이오스(Syoss), 브레프(Bref) 등 헤어 제품부터 세탁 세제, 생활용 살충제, 욕실·주방 세정 제품까지 이르는 다양한 브랜드를 보유하고 있다. 전 세계 125개국에서 사업을 운영하며, 지난 2022년 소비재 부문을 통합한 '헨켈컨슈머브랜드' 사업부를 공식 출범했다.

도이치뱅크는 독일을 대표하는 주요 상업·투자은행 중 하나로, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양, 미주 지역 전반에 걸쳐 기업금융 및 기업결제·자금관리, 대출, 자산관리 및 자산운용 등 폭넓은 금융 서비스를 제공하고 있다.

NHN KCP와 도이치뱅크는 '머천트 솔루션(Merchant Solutions)' 파트너십을 기반으로 글로벌 기업 대상 결제 인프라를 확장해 왔다. '머천트 솔루션'은 기업(판매자)이 전자결제를 처리할 수 있도록 결제 승인, 정산, 보안 인증 등 결제 관련 기능을 제공하는 것을 뜻한다. 이번 협력은 도이치뱅크의 글로벌 네트워크와 NHN KCP의 전자결제 기술력이 결합된 사례로, 양사는 향후 헨켈 외에도 다양한 기업과 국내·외 가맹점 네트워크에 양사의 연동 결제 솔루션 적용을 확대할 계획이다.

NHN KCP 관계자는 "이번 헨켈 공식 결제 서비스사 선정은 글로벌 금융 네트워크와 국내 최고 수준의 전자결제 기술이 만나 만들어낸 의미 있는 결과"라면서 "NHN KCP는 헨켈의 국내 시장 성장과 디지털 커머스 확장을 안정적으로 지원할 것이며, 앞으로도 글로벌 뷰티 및 생활용품 기업들과의 협업을 확대하며 국내 결제 생태계 발전과 혁신에 앞장서겠다"고 말했다.

한편 NHN KCP는 국내 1위 전자결제서비스 업체로서 지급결제, 정산, 보안 등 전방위적인 전자상거래 인프라를 제공해 왔으며, 간편결제 등 전자결제 분야의 혁신을 주도해 왔다. 최근에는 가맹점과 고객의 편의성을 극대화하고 디지털 금융 환경을 선도하기 위해 스테이블코인 등 신사업을 적극 추진하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



