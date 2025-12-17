본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'주주환원 이행' 미스토홀딩스, 4%대↑

김대현기자

입력2025.12.17 09:34

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기취득 자사주 11.7% 전량 소각 결정

자기주식 소각 결정에 국내 종합 패션브랜드 운영사 미스토홀딩스 의 주가가 오름세다.


17일 오전 9시19분 기준 미스토홀딩스는 전 거래일 대비 1800원(4.18%) 오른 4만4900원에 거래됐다. 장 초반 주가는 8.35% 뛴 4만6700원에 거래되기도 했다.

전날 미스토홀딩스는 "앞서 취득한 자사주 700만3999주(총 발행주식의 11.7%)에 대한 '전량 소각'을 결정했다"고 밝혔다. 후속 공시한 자사주 매입 건도 소각할 예정이다.


[특징주]'주주환원 이행' 미스토홀딩스, 4%대↑
AD
원본보기 아이콘

이날 NH투자증권은 미스토홀딩스에 대해 "기업가치 제고 노력 재평가 및 주가 상승이 기대된다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 대비 13% 높은 6만1000원으로 상향 조정했다.


정지윤 NH투자증권 연구원은 "지난 3월부터 현재까지 자사주 매입과 중간배당금을 합쳐 총 2300억원 규모의 주주환원을 이행했다"며 "2025~2027년 설정한 주주환원 목표액 최대 5000억원 중 46%를 달성한 것"이라고 짚었다. 그러면서 "그간 적극적인 자사주 매입에도 소각 공시가 부재한 점이 아쉬웠는데, 오는 23일을 기점으로 보유 자사주를 전량 소각하게 됐다"고 말했다.

본업 실적도 긍정적이다. 정 연구원은 "올해 4분기 연결기준 매출액은 8707억원, 영업이익은 144억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자전환할 것"이라며 "기존 추정치 및 시장 평균 전망치에 대체로 부합할 전망"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기