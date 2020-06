주호영 “민주당 행태는 ‘일당독재’…국민 여러분 힘을 모아달라”

"본회의에 협조하는 일 결코 없을 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 15일 국회 원 구성과 관련해 “더불어민주당은 ‘의회 독재’, ‘일당 독재’의 문을 활짝 열어젖히려고 한다”며 “힘의 우위를 정의라 강변하는 민주당의 행태는 바로 일당독재”라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 박병석 국회의장 주재 여야 원내대표 회동을 마친 직후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “거대 여당의 오만과 독선, 국민 여러분만이 멈출 수 있다”며 “힘을 모아달라”며 이같이 말했다.

그는 “21대 국회 원구성 협상은 처음부터 협상이 아니라 협박이었다. 민주당은 제헌 국회부터 내려온 협치의 전통을 무참히 짓밟았다”며 “여야가 원구성 협상을 진행하는 상황에서 여당이 독단적으로 본회의를 열고 의장단과 상임위원장을 선출하는 것은 1948년 대한민국 국회 출범 이후 이번이 처음”이라고 지적했다.

이어 “통합당은 무리한 요구를 한 적이 없다. 의석비율에 따라 상임위원장을 11대 7로 나누고, 법사위원장은 관례대로 국회의장을 가져가지 않은 제1야당이 가져가야 한다고 요구했다”며 “18개 상임위 중 18개를 다 가져가겠다는 민주당과 최소한의 견제장치를 달라는 통합당, 과연 누가 무리한 욕심을 부리고 있는 것인가”라고 꼬집었다.

주 원내대표는 “민주당은 모든 상임위에서 과반을 확보해 단독으로 안건 처리를 할 수 있다”며 “이런 상황에서 상임위원장까지 다 가져간다면 상임위 구성이 무슨 소용이 있겠으며, 국회가 무슨 소용이 있겠느냐”고 밝혔다.

주 원내대표는 “대통령 임기가 이제 채 2년도 남아 있지 않았다. 나라의 미래를 위해 협치로 도와주고 싶었지만 그 마음도 이제 접어야 할 것 같다”며 “통합당은 더 이상 거대여당의 강압적 국회운영에 굴복하지 않겠다. 상호존중이 결여된 그 어떤 협상에도 임하지 않겠다. 그것만이 짓밟힌 의회민주주의와 우리 국민의 자존심을 지키는 길이라 확신한다”고 말했다.

주 원내대표는 이날 기자회견 직후 기자들과 만나 본회의 보이콧 여부에 대해 “일방적으로 저렇게 하는데 협조할 수 없다”며 "의총에서 어떻게 할지를 결정하겠지만 본회의에 협조하는 일은 결코 없을 것”이라고 밝혔다.

주 원내대표는 ‘장외투쟁은 고려하지 않고 있느냐’는 질문에 대해서는 “네”라며 “민주당의 일방적인 국회 운영에 동의나 협조를 해줄 수는 없지만 국회의원으로서의 직무를 포기하지 않고 정부의 감시, 비판 기능을 수행하려고 한다”고 말했다.

