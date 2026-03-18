급여 24.5억·상여 34억 수령

정용진 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 345,500 전일대비 1,000 등락률 +0.29% 거래량 68,589 전일가 344,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, '매수' 의견…中관광객 2분기도 늘 것" 신세免, 인천공항 까르띠에 부티크 새단장…한국적 미감 더한 럭셔리 공간 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 전 종목 시세 보기 그룹 회장이 지난해 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 96,300 전일대비 1,100 등락률 +1.16% 거래량 169,684 전일가 95,200 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 아이돌이 보낸 화이트데이 선물인데…이마트 직원 '꿀꺽' 이마트24, 명동에 K푸드 특화 매장…라면 170종 운영 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 전 종목 시세 보기 에서 보수로 58억5000만원을 받았다.

18일 이마트가 제출한 사업보고서에 따르면 정 회장은 지난해 급여 24억4500만원과 상여 34억500만원을 수령했다. 이는 전년 보수액인 36억900만원과 비교해 62.1%(22억4100만원) 증가한 것이다.

정용진 신세계그룹 회장. 신세계그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

이 밖에 한채양 대표는 급여 10억3200만원, 상여 4억8000만원 등 총 15억1200만원을 수령했다. 여기에 양도제한조건부주식(RSU) 200주가 별도로 부여됐으며 실제 지급액은 향후 주가에 따라 확정된다. 임영록 경영전략실장은 급여 7억6400만원과 상여 8억4100만원 등 16억500만원을 받았다.

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이마트 측은 정 회장에 대한 상여 지급과 관련해 "어려운 대내외 경영환경 속에서도 전년 대비 뚜렷한 실적개선과 사업혁신, 중장기 성장동력 발굴 등 경영성과를 달성한 점을 고려했다"고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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