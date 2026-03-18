"마약 등 교도소 반입 막기 위한 대응책 추진"

영국의 한 수감자가 드론을 이용해 교도소로 햄버거를 배달받았다고 주장해 논란이 일고 있다.

16일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 영국 한 교도소에 수감 중인 A씨는 반입이 금지된 휴대전화를 이용해 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 게시했다.

영국의 한 수감자가 교도소 창문을 통해 햄버거를 배달 받았다고 주장해 논란이 일고 있다. 틱톡 AD 원본보기 아이콘

영상에서 A씨는 "드론을 통해 '빅 하우스'(Big House·교도소를 의미하는 은어) 창문으로 배달된 '파이브 가이즈' 버거"라며 교도소 내부에서 외부 음식을 받았다고 주장했다. 그는 "(버거가) 험난한 날씨를 견디며 먼 길을 돌아왔고, 벽과 창문에 몇 번이나 부딪히기도 했다"고 설명했다. 해당 영상을 접한 누리꾼들은 교도소까지의 배송 비용이 최대 600파운드(약 120만원)에 달했을 것으로 추정했다. 영국 미들랜드 지역의 교도소에서 촬영된 것으로 추정되는 이 영상은 22만회가 넘는 조회 수를 기록했지만, 현재 삭제된 상태다.

논란이 확산하자 영국 교정 당국은 해당 주장을 부인했다. 당국은 "음식이 배달됐다는 주장을 입증할 증거는 전혀 없다"며 "또 수감 중 휴대전화를 사용하는 것이 적발될 경우 형량 연장 등 추가 처벌을 받을 수 있다"고 밝혔다.

교도소 내 외부 음식 반입 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난해 런던 완즈워스 교도소에서도 한 수감자가 패스트푸드 체인 '치킨 코티지' 음식을 감방에서 먹는 영상을 공개해 논란이 된 바 있다. 당시 해당 수감자는 외부 음식을 자랑하고는 카메라를 돌려 자신의 감방문을 보여주기도 했다.

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한편 영국 정부는 마약과 무기 등 금지 물품이 드론을 통해 교도소로 반입되는 것을 막기 위한 대응책 마련에 나섰다. 지난달에는 교도소용 드론 대응 기술 개발을 위해 약 200만 파운드(약 39억원)의 예산을 지원하겠다고 발표했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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