청소년 불법 사이버도박 예방 문화 확산에 기여

꿈도깨비, 희망다솜 장학사업…청소년자립 도와

교보생명은 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 18일 밝혔다.

조대규 교보생명 대표이사 사장(가운데)이 서울 종로구 교보생명빌딩에서 직원들과 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여하고 기념촬영을 하고 있다. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

캠페인은 청소년 대상 불법 사이버 도박 문제의 심각성을 알리고 도박 예방의 중요성을 사회 전반에 확산하기 위해 마련됐다. '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'란 슬로건 아래 지난해 3월부터 전국 공공기관과 지방자치단체, 기업 등이 릴레이 형식으로 참여하고 있다.

조대규 교보생명 대표이사 사장은 김중현 메리츠화재 대표이사의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 김재식 미래에셋생명 대표이사 부회장을 지목했다.

조 대표는 "미래의 주역인 청소년들이 도박의 늪에 빠지지 않고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 우리 사회의 세심한 관심이 필요하다"며 "교보생명도 사람중심 경영철학을 바탕으로 청소년들이 올바른 가치관을 정립하고 미래의 꿈을 키워나갈 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

교보생명은 캠페인 취지에 발맞춰 청소년들이 건강한 자립을 이룰 수 있도록 다각적인 사회공헌사업을 전개하고 있다.

보호아동 성장지원사업인 '꿈도깨비'가 대표 사례다. 교보생명은 2021년부터 꿈도깨비 사업을 통해 보호대상아동들에게 기초 언어교육부터 금융 교육, 심리 상담, 디지털 창의 교육 등 맞춤형 교육을 제공하고 있다. 공로를 인정받아 2023년 보건복지부 주관 '대한민국 나눔국민대상'에서 국무총리 표창을 수상했다.

또 2003년부터 보육원 퇴소 및 저소득층 대학생들을 대상으로 희망다솜 장학사업을 진행해 학자금 지원은 물론 정서적 네트워크 형성을 돕고 있다. 지금까지 장학사업을 통해 배출된 장학생은 500명이 넘고 지원 금액은 63억원에 이른다.

교보생명은 자립준비청년을 위한 일대일 맞춤형 금융 컨설팅을 통해 실질적인 경제적 자립도 돕고 있다. 2021년부터 자립준비청년과 보호아동 등 1300여 명에게 금융 교육 혜택을 제공했으며, 지난해 12월 보건복지부장관상을 받았다.

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이외에 ▲1사1교 금융교육 ▲정보통신기술(ICT) 기반 '교보다솜이드림메이커스' ▲소외계층 아동 지원 '사랑의 띠잇기' ▲청각장애 아동 수술과 치료를 돕는 '와우 다솜이 소리빛 사업' 등을 통해 청소년의 조력자 역할을 하고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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