'금산인삼 FC' 7일 오후2시 금산종합운동장 홈 개막전...무료 입장

이영민 금산인삼 에프씨(FC) 감독이 "금산인삼 FC는 금산군을 대표하는 스포츠 브랜드로서의 이미지를 강화하고 관람객 유치를 확대할 것"이라며 "인삼의 강인한 에너지를 닮은 선수들의 박진감 넘치는 경기에 군민 여러분의 뜨거운 성원과 관심을 부탁한다"고 밝혔다.

이 감독은 5일 금산종합운동장 구단 사무실에서 오는 7일 열리는 홈 개막전을 앞두고 기자회견을 열어 2026시즌의 전반적인 운영 방향을 설명하며 이같이 말했다.

특히, 금산군민과 더 가까이 소통하기 위한 지역 밀착형 구단 운영 계획을 상세히 알리고 구단의 비전을 공유했다.

이날 기자회견으로 예열을 마친 뒤 열리는 홈 개막전은 전 군민 무료입장으로 진행돼 지역 스포츠 문화 활성화에 기여하게 될 전망이다.

경기 당일 현장에서는 관중들이 직접 참여할 수 있는 다양한 이벤트와 풍성한 경품 추첨 등 프로그램이 마련돼 있어, 팀의 승리를 기원하는 군민들이 어우러지는 즐거운 축제의 장이 될 전망이다.

