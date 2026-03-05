캠코, 충남 아산 방축지역아동센터에 '캠코브러리 45호점' 개소

한국자산관리공사(캠코)는 4일 충청남도 아산시 방축지역아동센터에 작은도서관 '캠코브러리 45호점'을 개소하고 새 학기를 맞은 지역 아동들에게 독서공간을 마련했다고 밝혔다.

캠코브러리는 '캠코(KAMCO)'와 '도서관(Library)'의 합성어로, 지역아동센터의 노후 공간을 정비해 작은 도서관을 조성하고 어린이들의 학습환경 개선과 독서활동을 지원하는 캠코의 사회공헌 사업이다.

이날 개소식에는 천성민 캠코인재개발원장과 이강철 캠코 대전충남지역본부장, 안금선 아산시 아동보육과장, 이홍구 대한적십자사 충남지사 부회장 등이 참석해 개소를 축하했다.

캠코는 방축지역아동센터 내 유휴 공간을 정비하고 에어컨과 책상, 책장 등 비품을 지원해 아이들이 보다 쾌적한 환경에서 독서활동을 할 수 있도록 했다. 또 아동·청소년의 올바른 독서습관 형성을 위해 약 400권의 도서를 기증하고 향후 5년간 신규 도서 구입과 독서지도 프로그램도 지원할 계획이다.

정정훈 캠코 사장은 "캠코브러리가 지역 아동들에게 단순한 독서공간을 넘어 배움과 소통의 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래세대가 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지역사회와 협력해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

