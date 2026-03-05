거래소 "2월 밸류업 지수 최고치 경신"

한국거래소는 지난달 밸류업 지수가 사상 최고치인 2836.31포인트를 기록했다고 5일 밝혔다. 이는 지수 산출 개시일인 2024년 9월 대비 185.9% 상승한 수치다.

거래소는 이날 '월간 기업가치 제고 현황'을 통해 밸류업 상장지수펀드(ETF) 13종목의 순자산총액도 지난 2월 말 기준 2조7000억원을 기록하며 최초 설정했을 때보다 446.3%(4961억원) 증가했다고 설명했다.

2월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업 5사 중 4사는 코스닥시장 기업이었다. 거래소는 "공시가 코스피 대형주 중심에서 코스닥 기업으로 확산하는 모습이 나타난다"고 설명했다.

이로써 기업가치 제고 계획 공시 기업의 누적 수는 코스피 132사와 코스닥 49사로 총 181사(본공시 180, 예고공시 1)다.

주기적 공시 제출 기업은 총 11사로 이 중 JB금융지주, 우리금융지주, 메리츠금융지주, 이녹스첨단소재는 2024년에 최초 공시 이후 연 1회 이상 주기적 공시를 제출했다.

거래소는 특히 메리츠금융지주는 지난 2024년 7월 최초 공시 이후 매 분기 이행 현황을 공시하며 총 8번 공시했다고 강조했다.

