거래소 "2월 밸류업 지수 최고치 경신"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
AD
한국거래소는 지난달 밸류업 지수가 사상 최고치인 2836.31포인트를 기록했다고 5일 밝혔다. 이는 지수 산출 개시일인 2024년 9월 대비 185.9% 상승한 수치다.
거래소는 이날 '월간 기업가치 제고 현황'을 통해 밸류업 상장지수펀드(ETF) 13종목의 순자산총액도 지난 2월 말 기준 2조7000억원을 기록하며 최초 설정했을 때보다 446.3%(4961억원) 증가했다고 설명했다.
2월 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업 5사 중 4사는 코스닥시장 기업이었다. 거래소는 "공시가 코스피 대형주 중심에서 코스닥 기업으로 확산하는 모습이 나타난다"고 설명했다.
이로써 기업가치 제고 계획 공시 기업의 누적 수는 코스피 132사와 코스닥 49사로 총 181사(본공시 180, 예고공시 1)다.
Advertisement
주기적 공시 제출 기업은 총 11사로 이 중 JB금융지주, 우리금융지주, 메리츠금융지주, 이녹스첨단소재는 2024년에 최초 공시 이후 연 1회 이상 주기적 공시를 제출했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"한달 700만원도 벌어요" 두둑한 수입에 '불법 외...
AD
거래소는 특히 메리츠금융지주는 지난 2024년 7월 최초 공시 이후 매 분기 이행 현황을 공시하며 총 8번 공시했다고 강조했다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement