'나폴리 맛피아' 권성준, 약수역 꼬마빌딩 56.5억원에 매입
가게 운영할 예정…1층 카페·2층 식당
6년만에 가격 2배 상승
나폴리 맛피아 권성준 셰프. 롯데백화점
넷플릭스 요리 예능 '흑백요리사'에 출연해 우승한 권성준 셰프가 최근 서울 중구 신당동 소재 한 빌딩을 56억5000만원에 매입한 것으로 전해졌다.
4일 부동산 업계에 따르면 권성준 셰프는 지난 2월 2일 서울 중구 신당동 366-38번지에 있는 빌딩을 매입했다. 이 빌딩은 대지 면적 185㎡, 연면적 359㎡이며 지하 1층~지상 4층 규모다.
1989년에 지어진 이 빌딩은 서울 지하철 3·6호선 약수역 7번 출구에서 도보로 2분 거리인 4차선 대로변에 있다.
이 빌딩은 최근 6년 만에 가격이 28억원 올랐다. 2020년 28억5000만원에 실거래가 이뤄졌는데 올해 2월 권성준 셰프가 56억5000만원에 사들이면서 가격이 약 2배로 뛴 것이다. 3.3㎡당 토지 가격도 2020년 5089만원에서 올해 1억96만원으로 2배 가까이 상승했다.
권 셰프는 2층에서 본인의 레스토랑, 1층에서는 카페를 운영할 예정으로 보인다. 최근 유튜버 침착맨 방송에서 권 셰프는 "레스토랑과 카페 준비 중이다. 2층에는 레스토랑, 1층에는 카페다"라며 소식을 전하기도 했다.
박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
