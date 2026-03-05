가게 운영할 예정…1층 카페·2층 식당

6년만에 가격 2배 상승

나폴리 맛피아 권성준 셰프. 롯데백화점 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 요리 예능 '흑백요리사'에 출연해 우승한 권성준 셰프가 최근 서울 중구 신당동 소재 한 빌딩을 56억5000만원에 매입한 것으로 전해졌다.

4일 부동산 업계에 따르면 권성준 셰프는 지난 2월 2일 서울 중구 신당동 366-38번지에 있는 빌딩을 매입했다. 이 빌딩은 대지 면적 185㎡, 연면적 359㎡이며 지하 1층~지상 4층 규모다.

1989년에 지어진 이 빌딩은 서울 지하철 3·6호선 약수역 7번 출구에서 도보로 2분 거리인 4차선 대로변에 있다.

이 빌딩은 최근 6년 만에 가격이 28억원 올랐다. 2020년 28억5000만원에 실거래가 이뤄졌는데 올해 2월 권성준 셰프가 56억5000만원에 사들이면서 가격이 약 2배로 뛴 것이다. 3.3㎡당 토지 가격도 2020년 5089만원에서 올해 1억96만원으로 2배 가까이 상승했다.

권 셰프는 2층에서 본인의 레스토랑, 1층에서는 카페를 운영할 예정으로 보인다. 최근 유튜버 침착맨 방송에서 권 셰프는 "레스토랑과 카페 준비 중이다. 2층에는 레스토랑, 1층에는 카페다"라며 소식을 전하기도 했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



