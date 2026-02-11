중부발전, 신안우이 해상풍력에 961억 출자…재생에너지 투자 확대

3.4조원 규모 390MW 발전단지 참여

2040 무탄소 발전 목표 달성 '가속'

한국중부발전이 전남 신안 해상풍력 사업에 1000억원에 가까운 대규모 출자를 단행하며 재생에너지 투자 확대에 속도를 내고 있다.

중부발전은 11일 신안우이 해상풍력 사업에 961억원을 출자해 9610만주를 신규 취득했다고 밝혔다.

신안우이 해상풍력은 총사업비 약 3조4000억원이 투입되는 대형 프로젝트로, 전남 신안군 우이도 남측 해상에 390MW(메가와트) 규모의 발전단지를 조성하는 사업이다. 2029년 2월 상업운전을 목표로 하고 있으며, 현재 재원 조달을 완료하고 오는 4월 해상부 착공을 앞두고 있다. 준공 시 4인 가구 기준 약 29만가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다. 해당 사업은 공공성을 인정받아 '국민성장펀드' 1호 투자사업으로도 선정된 바 있다.

전략적 투자자로는 중부발전을 비롯해 한화오션, SK이터닉스, 현대건설 등이 참여한다. 중부발전은 발전단지 준공 이후 해상풍력 운영과 보조 설비 관리 지원 용역을 맡아 사업의 안정적인 운영을 주도할 계획이다.

이번 출자를 통해 한국중부발전은 지난해 한림 해상풍력(100MW) 준공에 이어 재생에너지 선도 개발사로서의 입지를 한층 강화하게 됐다. 아울러 2040년까지 무탄소 에너지 발전 비중 60%, 온실가스 감축률 70% 달성이라는 중장기 목표 이행에도 힘이 실릴 전망이다.

이영조 중부발전 사장은 "이번 사업은 국내 최초로 15MW급 대형 풍력 터빈이 운영되는 해상풍력 프로젝트라는 점에서 의미가 크다"며 "국내 금융과 EPC를 활용해 추진되는 사업인 만큼 공기업으로서 국내 풍력 산업 생태계 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





