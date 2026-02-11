본문 바로가기
사회
구리시, '공직자와 시민이 함께하는 행복 나눔 헌혈 행사' 실시

이종구기자

입력2026.02.11 10:28

혈액 수급난 안정화를 위한 헌혈 동참 캠페인

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 10일 대한적십자사 서울동부혈액원(원장 박기홍)과 상호 협력해 관내 3개소(구리시청, 구리시체육관, 구리농수산물도매시장)에서 행복 나눔 헌혈 행사를 실시했다.

구리시(시장 백경현)가 지난 10일 대한적십자사 서울동부혈액원(원장 박기홍)과 상호 협력해 관내 3개소(구리시청, 구리시체육관, 구리농수산물도매시장)에서 행복 나눔 헌혈 행사를 실시하고 있다. 구리시 제공

구리시(시장 백경현)가 지난 10일 대한적십자사 서울동부혈액원(원장 박기홍)과 상호 협력해 관내 3개소(구리시청, 구리시체육관, 구리농수산물도매시장)에서 행복 나눔 헌혈 행사를 실시하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 저출생·고령화 현상에 따른 헌혈인구 감소로 혈액 수급이 어려워지는 상황에서 자발적인 헌혈 동참 문화를 확산하고, 혈액 수급난 안정화에 이바지하고자 마련됐다.


헌혈 행사는 헌혈 차량 총 6대(구리시청 3대, 구리시체육관 2대, 구리농수산물도매시장 1대)를 배치해 진행됐으며, 구리시 공직자 등 259명이 소중한 생명을 살리는 데 자발적으로 동참했다.

또한 현장에서는 대한적십자사봉사회 구리시협의회(회장 김복조) 회원 30여 명이 대기 중인 헌혈 참여자들의 문진표 작성을 도와주고, 헌혈 홍보 피켓을 직접 들고 다니며 구호를 외치는 등 헌혈 참여 유도에 앞장섰다.


김복조 대한적십자사봉사회 구리시협의회장은 "바쁘신 와중에도 시간을 내어 적극적으로 헌혈에 동참해 주신 구리 시민과 공직자 여러분께 감사하다"라며 "앞으로도 헌혈의 중요성을 꾸준히 홍보해 생명 나눔과 이웃사랑 실천을 위해 노력하겠다"라고 말했다.


백경현 구리시장은 헌혈 행사 현장을 직접 방문해 적십자 봉사원과 헌혈 참여자들을 격려하며 "이번 행복 나눔 헌혈 행사가 혈액이 필요한 사람들에게는 희망의 씨앗이 되고, 지역 내 혈액 수급 안정화에도 보탬이 되기를 바란다"라며 "앞으로도 헌혈 문화 확산에 적극 앞장서는 구리시가 되겠다"고 전했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
