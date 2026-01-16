코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"

삼성전자, 3%대 상승

"실적 시즌에 추정치 상향 이어져"

외국인과 기관의 매수세에 힘입어 코스피가 4800선을 돌파하며 사상 최고치를 갈아치웠다. 11거래일 연속 상승 마감한 코스피는 역대 최장 연속 상승 기록(2019년 3월29일부터 13거래일)을 목전에 두고 있다.

16일 코스피지수는 전 거래일 대비 43.19포인트(0.90%) 오른 4840.74에 마감했다. 이날 코스피는 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66으로 출발해 상승 폭을 키웠다. 외국인이 4067억원, 기관이 3385억원어치를 각각 순매수했다. 개인은 9382억원어치를 순매도했다.

코스피가 사상 처음으로 4800대에서 장을 마친 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피지수 등이 표시돼 있다. 연합뉴스

업종별로는 보험(3.56%), 기계장비(2.08%), 전기·전자(1.58%), 일반서비스(0.94%) 등이 올랐다. 반면 운송장비부품(-1.41%), 화학(-0.98%), IT서비스(-0.92%), 운송창고(-0.70%), 비금속(-0.64%) 등은 내림세를 보였다.

시가총액 상위 종목 중에선 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 95,300 전일대비 5,800 등락률 +6.48% 거래량 17,969,737 전일가 89,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세증권주, 실적 기대감에 ‘함박웃음’...추가 투자금으로 기회 살린다면'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (6.48%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 170,600 전일대비 9,400 등락률 +5.83% 거래량 594,764 전일가 161,200 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (5.83%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 111,200 전일대비 4,400 등락률 +4.12% 거래량 4,671,850 전일가 106,800 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (4.12%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 446,500 전일대비 17,000 등락률 +3.96% 거래량 501,455 전일가 429,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (3.96%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 148,900 전일대비 5,000 등락률 +3.47% 거래량 29,551,245 전일가 143,900 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까?코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세증권주, 실적 기대감에 ‘함박웃음’...추가 투자금으로 기회 살린다면 전 종목 시세 보기 close (3.47%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 54,700 전일대비 900 등락률 +1.67% 거래량 3,394,585 전일가 53,800 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세순환매의 다음 타깃…자동차·부품 업종에 번지는 상승 온기넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정 전 종목 시세 보기 close (1.67%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 279,447 전일가 286,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (1.40%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 756,000 전일대비 7,000 등락률 +0.93% 거래량 3,572,581 전일가 749,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까?증권주, 실적 기대감에 ‘함박웃음’...추가 투자금으로 기회 살린다면'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (0.93%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 130,900 전일대비 800 등락률 +0.61% 거래량 741,493 전일가 130,100 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (0.61%) 등이 상승했다. 반면 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 431,000 전일대비 19,500 등락률 -4.33% 거래량 648,235 전일가 450,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세종목은 좋은데 투자금이 아쉽네...4배 투자금을 연 4%대 금리로?하루 만에 10% 급등… 현대차에 쏠린 '로봇 상장' 기대감 전 종목 시세 보기 close (-4.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 413,000 전일대비 9,000 등락률 -2.13% 거래량 2,589,483 전일가 422,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 산은, 산기평과 '산업 AI전환' 협약…"국민성장펀드·M.AX 얼라이언스 안착 지원"자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까?현대차 경영연구원 "시장 경쟁에 관세 압박까지…구조적 복합위기 온다"(종합) 전 종목 시세 보기 close (-2.13%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 622,000 전일대비 9,000 등락률 -1.43% 거래량 185,849 전일가 631,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색 전 종목 시세 보기 close (-1.43%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 147,000 전일대비 1,900 등락률 -1.28% 거래량 2,175,830 전일가 148,900 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까?증권주, 실적 기대감에 ‘함박웃음’...추가 투자금으로 기회 살린다면한화오션, 美 방위비 증대 중장기 수혜 기대감↑[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (-1.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,947,000 전일대비 18,000 등락률 -0.92% 거래량 67,834 전일가 1,965,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 [JPM 2026]같은듯 다른 삼성의 美전략…고객 옵션·韓공장 효율 'UP'코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.92%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 151,100 전일대비 1,400 등락률 -0.92% 거래량 2,624,747 전일가 152,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세[클릭 e종목]"기아, 휴머노이드·스마트카 모멘텀…목표가 22만원↑"'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.92%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 2,000 등락률 -0.81% 거래량 1,898,586 전일가 247,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 산은, 산기평과 '산업 AI전환' 협약…"국민성장펀드·M.AX 얼라이언스 안착 지원"종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-0.81%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 666,681 전일가 210,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세확신 왔다면 투자 규모부터 키워야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-0.71%) 등은 하락했다.

임정은 KB증권 연구원은 "대만의 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC의 호실적에 삼성전자에도 투자 심리가 몰렸다"며 "TSMC가 어닝 서프라이즈(깜짝실적)를 기록하고 설비투자 확대 전망을 제시하면서, 시장은 인공지능(AI) 반도체 수요의 견고함을 다시 한번 확인했다"고 말했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 마감했다. 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83으로 출발했지만, 오후 들어 상승세로 전환했다. 외국인이 858억원어치를 순매도한 반면 기관은 379억원, 개인은 572억원어치를 각각 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 518,000 전일대비 47,500 등락률 +10.10% 거래량 2,365,666 전일가 470,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 [JPM 2026]전태연 알테오젠 대표 "'ALT-B4' 추가계약 내주도 가능"코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (10.10%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 279,000 전일대비 25,500 등락률 +10.06% 거래량 605,202 전일가 253,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (10.06%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 74,700 전일대비 2,500 등락률 +3.46% 거래량 574,376 전일가 72,200 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색 전 종목 시세 보기 close (3.46%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 73,700 전일대비 2,200 등락률 +3.08% 거래량 135,426 전일가 71,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (3.08%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 197,500 전일대비 4,900 등락률 +2.54% 거래량 1,492,687 전일가 192,600 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (2.54%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 166,800 전일대비 3,800 등락률 +2.33% 거래량 601,679 전일가 163,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색 전 종목 시세 보기 close (2.33%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,700 전일대비 1,300 등락률 +2.23% 거래량 440,049 전일가 58,400 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세[클릭 e종목]"클래시스, 높아지는 이익 성장 가시성"한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (2.23%) 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 493,000 전일대비 26,000 등락률 -5.01% 거래량 422,017 전일가 519,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색 전 종목 시세 보기 close (-5.01%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 257,500 전일대비 13,500 등락률 -4.98% 거래량 567,953 전일가 271,000 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (-4.98%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 145,800 전일대비 4,800 등락률 -3.19% 거래량 365,913 전일가 150,600 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 전 종목 시세 보기 close (-3.19%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 92,600 전일대비 2,100 등락률 -2.22% 거래량 1,150,134 전일가 94,700 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 준비해야...연 4%대 금리로 4배까지'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라확신 왔다면 투자 규모부터 키워야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-2.22%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 76,700 전일대비 1,100 등락률 -1.41% 거래량 830,517 전일가 77,800 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.41%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 700 등락률 -1.31% 거래량 612,413 전일가 53,300 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세'전약후강' 코스피, 4800 바짝 추격…코스닥도 올라숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색 전 종목 시세 보기 close (-1.31%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 420,500 전일대비 5,000 등락률 -1.18% 거래량 125,887 전일가 425,500 2026.01.16 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피 전 종목 시세 보기 close (-1.18%) 등은 하락했다.

임 연구원은 "미국 연방 대법원은 예고와 달리 지난 9일, 14일(현지시간) 모두 '상호관세' 위법 여부에 대한 판결을 내놓지 않았다"며 "기록적 랠리에도 실적 시즌을 맞아 추정치 상향이 이어지며 12개월 선행 PER(주가수익비율)은 10.3배로, 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담은 높지 않은 편이다. 당분간 긍정적인 증시 흐름이 지속될 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



