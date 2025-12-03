본문 바로가기
경남동부 안실단, 4분기 정기회의 개최… “지역 안전문화 확산 성과 공유”

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.03 16:17

산업단지 캠페인·VR체험 등 다양한 활동 추진… 기관 간 협력 강화 약속

경남동부지역 안전문화실천추진단(단장 권구형 고용노동부 양산지청장)은 3일 김해 아이스퀘어호텔에서 4분기 정기회의를 열고 2025년 활동 성과를 점검했다.

경남동부 안실단이 4분기 정기회의를 개최하고 기념촬영하고 있다.

이날 회의에는 김해·밀양·양산 지역 17개 기관 소속 42명이 참석, 기관별 안전문화 활동 우수 사례를 공유하며 지역 안전문화 확산 성과를 돌아보는 시간을 가졌다.


올해 안실단은 산업단지 릴레이 캠페인을 통한 취약 시기별 재해예방 메시지 전파와 지역 축제 내 VR체험부스를 활용한 일반 시민 및 외국인 노동자 대상 안전의식 향상 프로그램 등 다양한 활동을 펼쳤다. 이러한 노력으로 지역사회 안전문화 확산과 산재 예방 의식 제고에 기여했다는 평가다.

권구형 지청장은 "올 한 해 참여 기관들의 적극적인 협조 덕분에 지역 안전문화 확산에 큰 힘이 되었다"며, "2026년에도 기관 간 협력과 새로운 아이디어를 바탕으로 관내 안전문화 수준을 한층 높이고 산재 예방 노력을 지속하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

