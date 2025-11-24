본문 바로가기
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]

입력2025.11.24 08:00

00분 44초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①'쉬었음' 청년 비중 상승세…심각성 커져
②"반도체 가격 급등"…10월 생산자물가 두 달 연속↑
③이달 20일까지 수출 8.2% 증가…반도체 26.5%↑·車 22.9%↑

MARKET INDEX : Year to date
"원하는 일자리 없어"…20대 '쉬었음' 비중 껑충 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…12월 금리인하 기대 기대감

○뉴욕연은 총재 "금리 추가조정 여지 남아" 발언

○"트럼프 정부, 엔비디아 H200 中 수출 검토" 보도에 상승 탄력

Top3 NEWS
■ "원하는 일자리 없어" 아우성 43% 급증…청년 셋 중 하나는 방황 중
○20대, 지난 2월 7.9%까지 치솟아
○"원하는 일자리 없다" 말하는 청년들
○"다년간의 전문가 관찰과 도움 필요"
■ "반도체 가격 오르고 금값 뛰고…" 생산자물가 두달째 상승
○반도체 수요 강세로 가격 큰 폭 상승
○금·은·동 등 국제 시세 오르며 제품 가격↑
○금융 및 보험서비스, 위탁매매 수수료 중심↑
■ '반도체·車 호조' 이달 20일까지 8.2%↑…"6개월 연속 플러스 전망"(종합)
○관세청, 11월1~20일 수출입 현황
○반도체 26.5%·승용차 22.9%↑
○대미수출 5.7%↑…무역흑자 24억달러
그래픽 뉴스 : "선진국은 스테이블코인 활성화 중…韓도 빨리 관련법 마련해야"
○JP모간·소시에테 등 자체 스테이블 코인 도입 잰걸음
○한국은 아직 걸음마 단계
○관련법 조속히 마련해야

the Chart : 영업점도 주담대 막혔다…연말 대출 절벽 현실화
○하나은행, 오는 25일부터 영업점에서도 주담대·전세대출 취급 중단
○비대면 주담대 중단 및 월별 취급한도 부여 등 타행도 상황 비슷
○연 6~7%대 고금리도 부담

오늘 핵심 일정

국내

신영스팩11호 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

에임드바이오 코스닥 청약, 확정공모가 1만1000원

엔에이치스팩32호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

테라뷰홀딩스 코스닥 청약, 예정공모가 7000~8000원


해외

14:00 싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (10월)

18:00 독일 기대평가지수 (11월)

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 9℃(3) ｜최고기온 : 15℃(0℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

