효성그룹, 부사장 3명 포함 29명 임원인사

불확실성 속 글로벌 실적 낸 인력 중심

30대·여성 임원 전진배치…조직 활력 강화

스판덱스·전력·건설 등 주력사업 해외진출 의지

효성그룹이 배인한 효성티앤씨 동나이법인장과 배용배 효성중공업 중국 남통법인장, 박남용 효성중공업 건설총괄을 부사장으로 승진 발령하는 등 29명의 정기 임원 인사를 19일 발표했다.

효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 133,300 전일대비 2,000 등락률 -1.48% 거래량 32,307 전일가 135,300 2025.11.19 11:34 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입고배당 분리과세·자사주 소각 기대…지주·금융주 중심 순환매 본격화[특징주] 효성, 투자경고종목 지정에 급락 전 종목 시세 보기 close 은 이번 인사에 대해 해외 사업 경험이 풍부한 인력과 내부에서 성과를 낸 실무 중심 인재를 전면에 배치하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 세대교체 흐름을 반영한 30대 임원과 여성 임원 발탁도 눈에 띈다.

배인한 효성티앤씨 효성동나이법인장 부사장(왼쪽부터), 배용배 효성중공업 남통효성변압기유한공사 총경리 부사장, 박남용 효성중공업 건설총괄(건설PU장) 부사장. 효성 AD 원본보기 아이콘

배인한 법인장은 1989년 효성기술원에 입사해 스판덱스 개발과 생산에 참여했고 베트남·중국·인도 등 주요 거점의 확대 과정에서 핵심 역할을 맡아 스판덱스가 세계 1위 제품으로 자리 잡는 데 기여했다. 2023년부터는 동나이법인장을 맡아 효성티앤씨의 글로벌 사업을 총괄하고 있다.

배용배 법인장은 1993년 효성중공업 입사 이후 초고압변압기 설계·생산 분야에서 기술력을 쌓아온 전문가다. 국내영업 총괄을 거쳐 2023년부터 중국 남통법인장을 맡고 있다. 전력 사업의 해외 확장을 진두지휘해온 점이 승진 배경으로 꼽힌다.

박남용 효성중공업 부사장은 1990년 효성건설에 입사한 후 현장 시공부터 영업·마케팅까지 경험한 건설 분야 전문가다. 2022년부터 효성중공업 건설 조직을 이끌며 성장 기반을 다져왔다는 평가를 받고 있다.

효성은 이번 인사에서 세대교체 흐름도 강화했다. 지난해 부장급으로 조기 승진한 지 1년 만에 신규 임원으로 발탁된 전재하 효성중공업 시드니지사장은 30대 임원이다. 호주 등 오세아니아 지역에서 새로운 전력 시장을 개척한 공로가 인정됐다.

여성 인재 발탁도 확대됐다. 김수정 상무는 2011년 효성티앤에스 입사 후 제품기획과 해외 마케팅을 맡아왔고 2021년부터 해외영업본부 마케팅팀장을 맡고 있다. 안정희 상무는 2016년 효성티앤씨 입사 후 철강 후판 부문에서 동남아시아 시장 중심의 해외 사업 확대를 이끌어온 인물로 평가된다.

<승진 인사 명단>

㈜효성

▲전무 문성덕

▲상무B 윤원태

효성티앤씨㈜

▲부사장 배인한

▲전무 임규호, 임장규

▲상무A 정영환

▲상무B 이민우, 박해동, 장영철, 안정희

효성화학㈜

▲전무: 공명성

효성중공업㈜

▲부사장 박남용, 배용배

▲전무 연규찬

▲상무A 전재형, 남경현, 전석, 이철훈, 김세진

▲상무B 양항준, 이영채, 이현규, 서소현, 전재하

효성굿스프링스㈜

▲전무 김현식

효성티앤에스㈜

▲상무A 이동훈

▲상무B 백윤길, 김수정

효성네오켐㈜

▲상무B 허남기





