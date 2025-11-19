본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

에쓰오일, 취약계층 겨울 난방비 2억원 지원

오지은기자

입력2025.11.19 09:45

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국사회복지협의회에 기부
'호프 투 유(油)' 캠페인 10년째

에쓰오일( S-Oil )이 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 에너지 취약계층을 돕기 위해 기부했다.


에쓰오일은 19일 한국사회복지협의회에 난방비 지원금 2억원을 전달했다. 기부금은 전국 사회복지기관을 통해 선정된 독거노인 가정과 한부모·장애인·다문화가정, 노숙인 시설 등 취약계층의 난방비로 사용된다.

에쓰오일, 취약계층 겨울 난방비 2억원 지원
AD
원본보기 아이콘

에쓰오일 관계자는 "이번 지원으로 경제적 어려움을 겪는 이웃들이 다가올 겨울을 따뜻하게 보내길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 취약계층을 꾸준히 살피고 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

에쓰오일은 에너지 빈곤층을 위한 '호프 투 유(Hope to You·油)' 캠페인을 통해 난방유 지원을 이어오고 있다. 올해까지 10년간 총 24억5000만원을 후원했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

새로운 이슈 보기