에쓰오일, 취약계층 겨울 난방비 2억원 지원

한국사회복지협의회에 기부

'호프 투 유(油)' 캠페인 10년째

에쓰오일( S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 89,000 전일대비 3,300 등락률 +3.85% 거래량 219,180 전일가 85,700 2025.11.19 09:45 기준 관련기사 S-OIL, 사내 업무 지원 AI 보조 서비스 전면 업그레이드[특징주]S-Oil, 3분기 흑자 전환에 6%대 강세정제마진 회복에 석유산업 훈풍…정유 3개사 모두 '흑자전환' 전 종목 시세 보기 close )이 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 에너지 취약계층을 돕기 위해 기부했다.

에쓰오일은 19일 한국사회복지협의회에 난방비 지원금 2억원을 전달했다. 기부금은 전국 사회복지기관을 통해 선정된 독거노인 가정과 한부모·장애인·다문화가정, 노숙인 시설 등 취약계층의 난방비로 사용된다.

에쓰오일 관계자는 "이번 지원으로 경제적 어려움을 겪는 이웃들이 다가올 겨울을 따뜻하게 보내길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 취약계층을 꾸준히 살피고 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

에쓰오일은 에너지 빈곤층을 위한 '호프 투 유(Hope to You·油)' 캠페인을 통해 난방유 지원을 이어오고 있다. 올해까지 10년간 총 24억5000만원을 후원했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>