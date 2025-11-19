에쓰오일, 취약계층 겨울 난방비 2억원 지원

한국사회복지협의회에 기부
'호프 투 유(油)' 캠페인 10년째
에쓰오일( S-Oil )이 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 에너지 취약계층을 돕기 위해 기부했다.
에쓰오일은 19일 한국사회복지협의회에 난방비 지원금 2억원을 전달했다. 기부금은 전국 사회복지기관을 통해 선정된 독거노인 가정과 한부모·장애인·다문화가정, 노숙인 시설 등 취약계층의 난방비로 사용된다.
에쓰오일 관계자는 "이번 지원으로 경제적 어려움을 겪는 이웃들이 다가올 겨울을 따뜻하게 보내길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 취약계층을 꾸준히 살피고 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.
에쓰오일은 에너지 빈곤층을 위한 '호프 투 유(Hope to You·油)' 캠페인을 통해 난방유 지원을 이어오고 있다. 올해까지 10년간 총 24억5000만원을 후원했다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>