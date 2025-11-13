美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감

"美셧다운 종료로 불확실성 일부 해소"

코스피, 업종별 뚜렷한 상승재료 부재

미국 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지)이 공식 해제된 가운데, 코스피지수가 4일 연속 상승 마감했다. 코스닥도 2차전지·바이오를 중심으로 상승세를 이어갔다.

13일 코스피지수는 전날 대비 20.24포인트(0.49%) 오른 4170.63에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 22.82포인트(0.55%) 내린 4127.57로 출발했지만, 오후 들어 본격적으로 상승 전환했다. 장 초반 매도세를 보이던 외국인이 장 후반 약 1억원어치를 순매수하며 상승장을 이끌었다. 반면 기관은 7177억원어치, 개인은 2344억원어치를 각각 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 195,100 전일대비 12,200 등락률 +6.67% 거래량 3,385,539 전일가 182,900 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 3382억 추가 매입 전 종목 시세 보기 close (6.67%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 4,700 등락률 +5.99% 거래량 7,945,958 전일가 78,400 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산두산에너빌리티, 자율준수무역거래자 '최고 등급' 인증 재지정 전 종목 시세 보기 close (5.99%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 32,000 등락률 +5.97% 거래량 342,637 전일가 536,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합HD현대重, 인도 함정 시장 본격 진출…코친조선소와 상륙함 협력코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 close (5.97%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 49,250 전일대비 1,600 등락률 +3.36% 거래량 11,083,346 전일가 47,650 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합미수ㆍ신용 대환을 연 4%대 최저금리로...저가매수 자금도 4배까지 전 종목 시세 보기 close (3.36%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 4,000 등락률 +3.16% 거래량 1,620,164 전일가 126,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한화오션, 美 자회사 한 달 만에 제재 유예…"중국 측 파트너와 관계 발전되길"최대 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 합리적인 금리로"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감 전 종목 시세 보기 close (3.16%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 18,000 등락률 +2.12% 거래량 175,104 전일가 848,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close (2.12%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 484,500 전일대비 9,000 등락률 +1.89% 거래량 617,757 전일가 475,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보!한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합 전 종목 시세 보기 close (1.89%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 3,000 등락률 +1.09% 거래량 679,438 전일가 275,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인현대캐피탈, 주요 차종 저금리·무이자할부 프로모션정의선 "세계 문화 지형 변화에 기여"…제네시스, LACMA와 파트너십 체결 전 종목 시세 보기 close (1.09%) 등이 상승했다. 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 3,500 등락률 -1.53% 거래량 269,287 전일가 228,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합삼성물산, 'AI 네이티브 건설사' 로드맵 공개…3년간 단계별 전환삼성물산, 카타르에서 1.9조원대 탄소압축·이송설비 공사 수주 전 종목 시세 보기 close (-1.53%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 1,200 등락률 -0.89% 거래량 1,397,564 전일가 134,700 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 KB금융, 실적·정책·수급 3박자에 연일 신고가코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.89%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 1,660,698 전일가 81,400 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합신한카드, '같이페이' 기부캠페인…땡겨요 앱쓰고 취약계층 지원[1mm금융톡]대환대출 규제 되돌린 금융위…제1차관 사임한 국토부 전 종목 시세 보기 close (-0.86%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 612,000 전일대비 5,000 등락률 -0.81% 거래량 3,742,009 전일가 617,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 사상 최대 증시, 증권업 실적도 고공행진… 업종 전반에 온기 확산지주사·금융지주, 주주환원 기대 부각…NAV 할인 축소 ‘신호탄’"60만닉스 반값에 산다"…SK스퀘어 시총 10위권 '성큼' 전 종목 시세 보기 close (-0.81%) 등은 하락세를 보였다.

"美셧다운 해제…시장은 '기대감 선반영' 인식"

업종별로 보면 기계장비(3.94%), 의료정밀기기(2.87%), 금속(2.73%), 오락문화(2.64%), 전기가스(2.55%), 건설(2.45%), 제약(1.87%), 화학(1.63%), 운송장비부품(1.41%), 음식료담배(1.40%) 등 대부분 업종이 올랐다. 반면 보험(-1.04%), 운송창고(-0.59%), 유통(-0.43%) 등 업종은 약세였다.

기존 주도 업종 대부분 뚜렷한 상승 재료를 확보하지 못한 채 관망 흐름을 탔다. 미국의 셧다운이 공식적으로 해제됐지만, 관련 기대감이 이미 선반영됐다는 인식이 우세해 증시에 미친 영향은 미미했다. 김지원 KB증권 연구원은 "코스피는 나흘 연속 상승했지만, 탄력은 다소 둔화된 모습이었다"며 "전날 급등 부담에 하락 출발했지만, 일부 조선 및 원전주 강세에 힘입어 상승 전환했다"고 말했다.

13일 서울 중구 신한은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 신한은행 AD 원본보기 아이콘

"코스닥, 2차전지·바이오 중심 이틀째 강세 이어가"

코스닥지수는 전날 대비 11.86포인트(1.31%) 오른 918.37에 마감했다. 이날 지수는 2.15포인트(0.24%) 내린 904.36으로 출발한 직후 상승 전환했다. 기관이 922억원, 개인이 366억원어치를 각각 순매수했다. 외국인은 홀로 796억원어치를 순매도했다.

2차전지와 바이오 관련주 강세가 이틀째 지속되며 코스피 대비 상대적 강세를 보였다. 시가총액 상위 종목 중에선 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 163,500 전일대비 36,800 등락률 +29.04% 거래량 6,642,695 전일가 126,700 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보!한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합[특징주]에이비엘바이오, 3.8조 기술수출 소식에 연이틀 신고가 전 종목 시세 보기 close (29.04%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 238,500 전일대비 13,500 등락률 +6.00% 거래량 135,131 전일가 225,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합증시 반등에도 웃지못한 어닝쇼크株휴젤, 3분기 매출 1059억원…두분기 연속 1000억원대 전 종목 시세 보기 close (6.00%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 311,000 전일대비 17,000 등락률 +5.78% 거래량 651,067 전일가 294,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (5.78%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 301,500 전일대비 16,000 등락률 +5.60% 거래량 151,034 전일가 285,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close (5.60%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 57,000 전일대비 2,600 등락률 +4.78% 거래량 477,853 전일가 54,400 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (4.78%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 232,000 전일대비 8,000 등락률 +3.57% 거래량 589,380 전일가 224,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 "개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (3.57%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 448,000 전일대비 13,500 등락률 +3.11% 거래량 243,303 전일가 434,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합[클릭 e종목]"파마리서치, 리쥬란·해외 성과로 주가 반등 여력 충분"[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대" 전 종목 시세 보기 close (3.11%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 160,000 전일대비 4,700 등락률 +3.03% 거래량 578,111 전일가 155,300 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로...신용미수대환도 당일 OK코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (3.03%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,900 등락률 +2.94% 거래량 591,477 전일가 64,700 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합조방원’ 주도에 증시 활황…코스피 상승 에너지 이어질까셀트리온제약, 국제 표준 ISO 37001·37301 통합인증 획득 전 종목 시세 보기 close (2.94%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 233,500 전일대비 4,500 등락률 +1.97% 거래량 147,634 전일가 229,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (1.97%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 401,500 전일대비 7,500 등락률 +1.90% 거래량 144,240 전일가 394,000 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 오늘 신청하면 오늘 승인! 주식자금·대환자금 모두 연 4%대 최저금리로주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (1.90%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 94,700 전일대비 1,100 등락률 +1.18% 거래량 3,301,964 전일가 93,600 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인 전 종목 시세 보기 close (1.18%) 등이 올랐다. 반면 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 60,700 전일대비 2,600 등락률 -4.11% 거래량 125,101 전일가 63,300 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감''사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (-4.11%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 219,500 전일대비 4,000 등락률 -1.79% 거래량 88,361 전일가 223,500 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.79%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 167,900 전일대비 2,800 등락률 -1.64% 거래량 1,175,667 전일가 170,700 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-1.64%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 69,000 전일대비 1,100 등락률 -1.57% 거래량 506,592 전일가 70,100 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등[특징주]정부, '기후에너지환경부' 확대 개편…태양광株 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 56,200 전일대비 700 등락률 -1.23% 거래량 404,694 전일가 56,900 2025.11.13 16:30 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close (-1.23%) 등은 떨어졌다.

김 연구원은 "셧다운 종료로 연방정부 시스템이 정상화되고, 중단됐던 주요 지표 발표도 재개되는 등 증시 불확실성 요인들이 빠르게 해소될 것"이라고 기대했다. 그러면서도 "10월 고용보고서와 소비자물가지수(CPI) 등 주요 지표가 공개되지 않을 가능성이 높은 것으로 전해져, 12월 집계되는 11월 데이터 발표까지는 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향을 가늠하기 어려울 전망"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>