넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대

대체거래소(ATS) 넥스트레이드는 오는 27일부터 모든 시장(프리·메인·애프터마켓)에 참여하는 증권사가 기존 19개사에서 31개사로 확대된다고 22일 밝혔다.

그동안 프리·애프터마켓에만 참여하던 다올투자증권 다올투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 3,640 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,650 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 다올투자증권, 실적 개선 본격화···상반기 당기순이익 319억 '흑자전환'코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가다올투자증권, 1분기 영업이익 126억…분기 흑자전환 성공 전 종목 시세 보기 close , BNK투자증권, 부국증권 부국증권 001270 | 코스피 증권정보 현재가 67,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 67,400 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 close , 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 137,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 138,300 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 신영증권-중앙대학교의료원, 기부 문화 확산 위한 업무협약 체결[특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세신영證, 부모가 먼저 알아야 하는 자녀 경제 교육 '퓨처 웰스 아카데미' 개최 전 종목 시세 보기 close , IBK투자증권, iM증권, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 한양증권 등 9개사가 이번에 메인마켓 거래에 참여하게 됐다.

상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 769 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 771 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세[특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세상상인그룹, ‘2024 하반기 신체발달 프로젝트’ 마무리 전 종목 시세 보기 close , 리딩투자증권, 흥국증권 등 3개사는 신규로 넥스트레이드 거래(모든 시장)에 참여한다.

앞서 넥스트레이드는 지난 3월 4일 출범 당시 증권회사의 준비 기간 등을 고려해 한시적으로 프리·애프터마켓에만 참여하는 것을 허용한 뒤 순차적으로 전 시장 참여 전환을 진행해 왔다. 향후 넥스트레이드 신규 회원은 부분 시장 참여가 불가하고, 모든 시장 참여만 가능할 예정이다.

김학수 넥스트레이드 대표는 "넥스트레이드 전체 거래에 참여하는 증권사가 증가해 투자자들의 선택권 확대 및 거래비용 절감 등 긍정적인 효과가 발생할 것"이라며 "향후 글로벌 플레이어의 지속적인 거래 참여 확대가 예상된다"고 밝혔다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



