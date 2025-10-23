본문 바로가기
넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대

김진영기자

입력2025.10.23 07:40

대체거래소(ATS) 넥스트레이드는 오는 27일부터 모든 시장(프리·메인·애프터마켓)에 참여하는 증권사가 기존 19개사에서 31개사로 확대된다고 22일 밝혔다.


그동안 프리·애프터마켓에만 참여하던 다올투자증권 , BNK투자증권, 부국증권 , 신영증권 , IBK투자증권, iM증권, 카카오페이증권, 케이프투자증권, 한양증권 등 9개사가 이번에 메인마켓 거래에 참여하게 됐다.

상상인증권 , 리딩투자증권, 흥국증권 등 3개사는 신규로 넥스트레이드 거래(모든 시장)에 참여한다.


앞서 넥스트레이드는 지난 3월 4일 출범 당시 증권회사의 준비 기간 등을 고려해 한시적으로 프리·애프터마켓에만 참여하는 것을 허용한 뒤 순차적으로 전 시장 참여 전환을 진행해 왔다. 향후 넥스트레이드 신규 회원은 부분 시장 참여가 불가하고, 모든 시장 참여만 가능할 예정이다.


김학수 넥스트레이드 대표는 "넥스트레이드 전체 거래에 참여하는 증권사가 증가해 투자자들의 선택권 확대 및 거래비용 절감 등 긍정적인 효과가 발생할 것"이라며 "향후 글로벌 플레이어의 지속적인 거래 참여 확대가 예상된다"고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
