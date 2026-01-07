[실전재테크]새해부터 목표가 줄상향…올해 주목할 유망 테마는

지난해 랠리 소외된 자동차·바이오 약진 기대

배당소득 분리과세·자사주 소각 수혜주도 주목

연초부터 국내 증시의 기세가 심상치 않다. 새해 첫 거래일 코스피가 사상 최고가를 경신한 데 이어 코스닥 역시 28개월 만에 950선을 돌파했다. 반도체 대장주들이 이번에도 랠리 선봉에 서는 분위기지만, 주목해야 할 테마는 이뿐만이 아니다. 올해 증권가에서 주목하는 유망 업종들은 무엇일까.

지난해 랠리 소외주, 글로벌 이벤트 주목

단기적으로 가장 먼저 주목해야 할 테마는 자동차다. 지난해 12월 초 미국의 관세 인하분 소급 적용으로 연고점을 형성한 뒤 반락한 자동차 섹터는 다가오는 'CES 2026'에서 피지컬 AI 테마와 맞물리며 신규 상승 재료 확보가 기대되는 상황이다.

특히 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 3,500 등락률 +1.15% 거래량 3,346,949 전일가 304,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [CES 2026]정의선, 삼성·LG·퀄컴 찾아 AI·로봇 '시선 고정''전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착사람보다 유연한 '아틀라스'… 현대차 휴머노이드 두뇌에 '제미나이' 심는다 전 종목 시세 보기 close 는 이번 CES 2026에서 가장 큰 관심을 받는 기업 중 하나다. 자회사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 '아틀라스'가 처음으로 시연된다는 점이 투자심리를 자극하는 분위기다. 하늘 NH투자증권 연구원은 현대차에 대해 "최근 보스턴다이나믹스의 휴머노이드에 대한 시장의 관심 확대, 엔비디아와의 협력 강화 등이 부각되며 피지컬 AI 시대를 견인하는 기업으로 밸류에이션을 강화 중"이라며 목표주가를 33만원에서 40만원으로 올려잡기도 했다.

양승윤 유진투자증권 연구원은 "일차적으로는 CES에 직접 출품하는 기업들에 주목하고 이후 해당 기업들의 부품 밸류체인 등 관련 주변 기업까지 낙수 효과를 기대할 필요가 있다"며 현대차 그룹사( 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 6,000 등락률 -1.61% 거래량 614,394 전일가 372,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [CES 2026]현대차, E2E 밸류체인 도입…로봇 연 3만대 만든다(종합)[클릭 e종목]"현대모비스, 휴머노이드 액추에이터로 중장기 성장 기대"'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,365,091 전일가 312,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면로봇에 데이터센터까지…현대오토에버 주주 '함박웃음'같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로 전 종목 시세 보기 close )와 관련 기업들( HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 56,200 전일대비 4,500 등락률 -7.41% 거래량 4,059,593 전일가 60,700 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 다올 "현대차 목표주가, 47만원으로 상향…HL만도 모멘텀 주목"[클릭 e종목]"HL만도, 로봇 액츄에이터가 성장 기회"트럼프 로봇산업 강력 지원 소식에 한국 로봇주도 들썩[특징주] 전 종목 시세 보기 close , 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 75,200 전일대비 4,800 등락률 -6.00% 거래량 1,334,704 전일가 80,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이! 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 249,000 전일대비 13,500 등락률 -5.14% 거래량 528,086 전일가 262,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 "올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자"코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close , 에스비비테크 에스비비테크 389500 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 850 등락률 -2.38% 거래량 251,811 전일가 35,750 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"AI 다음 로봇으로 쏠리는 이목"[비즈리더]감속기 수요 증가…에스비비테크, 글로벌 전기차 시장 정조준’[특징주]뉴로메카, 장 초반 상한가…로봇 관련株 강세 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 55,500 전일대비 2,000 등락률 -3.48% 거래량 1,753,281 전일가 57,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 여전히 살아있는 기대감...내년 대비해 담아둬야 할 종목은내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은코스닥 1100 간다? 정책·바이오 모멘텀에 투자자 관심 집중 전 종목 시세 보기 close , 한국피아이엠 한국피아이엠 448900 | 코스닥 증권정보 현재가 52,000 전일대비 800 등락률 +1.56% 거래량 410,145 전일가 51,200 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [특징주]한국피아이엠, 휴머노이드 핵심 부품사 도약 기대감에 8%↑[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세[특징주]한국피아이엠, '휴머노이드 로봇 손' 상용화 논의에 7%↑ 전 종목 시세 보기 close 등)까지 관심을 둘 것을 권고했다.

지난해 자동차 못지않은 랠리 소외주였던 바이오 역시 올해 분위기 반전이 예고된다. 오는 12~15일 열리는 '2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스'가 그 모멘텀이 될 것이란 분석이 나온다. 특히 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 3,500 등락률 +1.67% 거래량 1,353,746 전일가 209,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close 은 이달 들어서만 9개 증권사가 목표주가를 상향하면서 올해 바이오 기대주로 급부상하는 분위기다.

권해순 유진투자증권 연구원은 "바이오시밀러 구제품들의 약가 인하와 경쟁 심화 우려에도 불구하고, 2026년에는 고마진 신제품 출시 확대에 따른 원가율 하락과 CMO 사업 확장에 따른 외형 및 이익의 동반 고성장이 예상된다"며 목표주가를 22만원에서 25만원으로 높였다. 셀트리온의 2026년 연결 매출액은 5조1270억원(전년 대비 +24.6%), 영업이익은 1조6684억원(+43.1%)으로 사상 최대 실적이 예상된다.

대형주 밸류체인에 얽매이지 않는 중소형 바이오주들의 선전도 계속될 전망이다. 박승영 한화투자증권 연구원은 "연수익률 기준으로 생물공학 업종이 코스피를 아웃퍼폼한 비율은 2000년대 30%, 2010년대 60%, 2020년대 80%로 꾸준히 올랐다"며 "이는 임상 초기 단계를 중심으로 늘고 있는 글로벌 제약 라이선싱 딜에 국내 기업들도 포지셔닝 돼 있기 때문이다. 헬스케어는 앞으로도 코스닥 바이오를 중심으로 시장을 아웃퍼폼할 가능성이 커졌다"고 진단했다.

배당소득 분리과세와 자사주 소각

올해부터 배당소득 분리과세가 본격 시행되는 만큼 금융, 지주사 등 전통의 고배당주도 눈여겨볼 필요가 있다. 분리과세 적용 대상은 전년 대비 현금배당액이 감소하지 않은 기업 중 배당성향이 40% 이상이거나, 배당성향 25% 이상이면서 전년 대비 배당이 10% 이상 증가한 곳이다. 올해 받는 배당금부터 14~30% 사이의 세율이 적용된다.

최재원 키움증권 연구원은 "대표적인 고배당 기업인 은행 등 주요 금융주들은 정관 개정을 통해 배당 기준일을 2월~3월 말, 4월 초로 변경하고 있다"며 "고배당 기업을 대상으로 한 배당향 수취 자금이 1월부터 선제적으로 유입될 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"고 짚었다. 실제로 배당절차 개선이 적용된 2024년과 지난해 1월 고배당주의 평균 수익률은 3.2%로 코스피200(-0.6%)을 웃돌았다.

배당성향이 25%에 소폭 미치지 못하는 기업들을 중심으로 분리과세 기준에 턱걸이하기 위한 '깜짝 배당금' 상향이 잇따를지도 관전 요소다. 배당성향 20~25% 이내 기업 중 배당 서프라이즈가 예상되는 후보로는 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 58,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 237,586 전일가 58,300 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 "변화 지켜만 보지 말라"…허태수 GS그룹 회장, 2026년 '실행' 주문"금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"GS칼텍스, 한국의 경영대상 'AI 혁신 부문' 대상 전 종목 시세 보기 close , SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 226,500 전일대비 1,000 등락률 -0.44% 거래량 9,351 전일가 227,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 국내 첫 청록수소 협의체 ‘K-청록수소연합’ 출범[클릭 e종목]"SK가스, 유동화·구조조정으로 이익 안정성 강화…목표가↑"[클릭 e종목]"SK가스, 예상 외 호실적…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 close , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,400 전일대비 400 등락률 -0.32% 거래량 928,918 전일가 126,800 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 550,000 전일대비 37,000 등락률 +7.21% 거래량 403,915 전일가 513,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착'파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준HD한국조선해양, '1.5조원' 새해 첫 수주…美서 LNG선 4척 따내 전 종목 시세 보기 close 등이 거론된다.

지주사는 이달 중 처리가 예고된 3차 상법 개정의 수혜주이기도 하다. 자사주가 소각되면 기존 주주의 지분율은 올라가고, 발행주식 수는 줄어들어 주당순이익(EPS)과 자기자본이익률(ROE)이 늘어나는 효과가 있어서다. 개정안에 따르면 기업은 자사주를 취득한 날로부터 1년 이내에 의무적으로 소각해야 하며 기존에 보유하고 있는 자사주에 대해서도 일정 유예기간 이후 동일한 소각 의무가 부과된다.

이상헌 iM증권 연구원은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 17,500 등락률 +6.48% 거래량 427,065 전일가 270,000 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [신년사]최태원 SK 회장 "AI 시대 '승풍파랑' 도전 나서자"대기업 총수 일가, 지주사 체제 밖에서 계열사 지배 여전 외인 '썰물'에 대형 그룹株 '휘청'… 7대그룹 시총 143조 증발 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "자사주의 원칙적 소각 시대가 열리면 회사가 보유한 자사주 24.8%의 상당 부분은 소각이 불가피할 것으로 예상되고 이는 밸류에이션 상승의 기반이 될 것"이라며 목표주가를 26만원에서 33만원으로 상향했다. 이밖에 지난해 말 기준으로 자사주 비중이 높은 상장사로는 인포바인 인포바인 115310 | 코스닥 증권정보 현재가 63,600 전일대비 700 등락률 -1.09% 거래량 1,070 전일가 64,300 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 [특징주]자사주 소각 의무화 논의에…인포바인, 18%대↑[e공시 눈에띄네]14일 장 마감 후 주요공시 "땡큐 아마존" …외인·기관 쌍끌이 국내 증시 상승세 이어져 전 종목 시세 보기 close (54.18%), 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 134,800 전일대비 2,300 등락률 +1.74% 거래량 37,745 전일가 132,500 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각신영증권, '신영 K배당 셀렉트 랩' 출시신영증권, 증권업계 최초 AI 에이전트 방식 '불완전판매 모니터링솔루션' 도입 전 종목 시세 보기 close (53.10%), 조광피혁 조광피혁 004700 | 코스피 증권정보 현재가 65,000 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 2,250 전일가 64,900 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 SG발 하한가 판박이…장기간 서서히 주가 올린 종목 적발 한계조광피혁 이연석 대표, 차명주식 실명전환… 5년간 지분 숨겨[e공시 눈에 띄네] 코스피 - 18일 전 종목 시세 보기 close (46.57%), 일성아이에스 일성아이에스 003120 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 250 등락률 -1.17% 거래량 1,549 전일가 21,400 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 "대통령 기자회견 후 고배당 테마로 무게중심 이동"[e공시 눈에 띄네]두산에너빌리티, 5400억원 규모 사우디 열병합발전소 공사 수주 등(종합)[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 전 종목 시세 보기 close (46.15%), 텔코웨어 텔코웨어 078000 | 코스피 증권정보 현재가 15,330 전일대비 160 등락률 +1.05% 거래량 8,542 전일가 15,170 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 "거버넌스 개혁 기대"…행동주의펀드 적대적M&A·주주제안 늘까"자사주↑ 최대주주 지분↓ 행동주의 표적될 수도"[특징주]텔코웨어, 최대주주 공개매수 소식에 '상한가' 전 종목 시세 보기 close (44.11%), 부국증권 부국증권 001270 | 코스피 증권정보 현재가 57,500 전일대비 1,700 등락률 +3.05% 거래량 13,982 전일가 55,800 2026.01.06 15:30 기준 관련기사 넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대[특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close (42.73%) 등이 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>