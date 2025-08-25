[특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세

25일 증권주가 장 초반 강세다.

이날 오전 10시 11분 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,760 전일대비 340 등락률 +6.27% 거래량 3,181,331 전일가 5,420 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 [특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락[단독]한화생명, 인니 금융계열사 지주사 체제로 전환한다코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close 은 전 거래일 대비 400원(7.38%) 오른 5820원에 거래되고 있다.

같은 시각 부국증권 부국증권 001270 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 3,400 등락률 +6.53% 거래량 71,259 전일가 52,100 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 [특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close (5.57%), 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 18,360 전일대비 570 등락률 +3.20% 거래량 1,932,402 전일가 17,790 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 미래에셋그룹 "고객자산 1000조 넘었다"[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[클릭 e종목]"미래에셋증권, 부동산 관련 손상 부담 상쇄 긍정적…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close (4.44%), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 4,800 등락률 +3.77% 거래량 94,714 전일가 127,200 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 [특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[클릭 e종목] "한국금융지주, 자본시장에 최적화된 종목"[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 close (4.17%), 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 6,800 등락률 +3.41% 거래량 54,839 전일가 199,200 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 키움증권, REST API 거래 이벤트 시즌2 진행[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 close (4.17%), 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 25,400 전일대비 650 등락률 +2.63% 거래량 67,513 전일가 24,750 2025.08.25 10:25 기준 관련기사 [특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세대신증권, 2분기 순이익 752억원…전년 동기보다 44% 증가[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 close (3.43%), 신영증권(3.06%) 등 증권주가 일제히 강세다.

지난 22일(현지시간) 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 잭슨홀 연설에서 예상보다 비둘기파적(통화완화 선호) 발언을 내놓으며 금리 인하 가능성을 시사한 영향으로 풀이된다. 이에 9월 금리 인하 가능성이 높아졌고, 증시로의 자금 유입 가능성이 커지면서 증권주가 상승하고 있는 것으로 보인다.

파월 의장은 이날 "실업률과 다른 노동시장 지표들이 안정적"이라며 "우리는 정책 기조의 변화를 고려해 신중하게 나아갈 수 있게 됐다"고 밝혔다. 이어 "정책이 제약적인 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 변화하는 위험의 균형은 우리가 정책 기조를 조정하게 할 수도 있다"고 덧붙였다.

금리는 경기침체 시기에 경기부양을 위해 내리는 경우가 일반적이지만 경기지표가 양호함에도 침체 가능성에 대비하기 위해 선제적으로 내리기도 한다. 전자의 경우 경기침체가 주가에 부정적인 영향을 미치지만 후자는 금리 인하가 증시에 유동성을 공급하는 역할을 하면서 긍정적인 요소로 작용한다.





