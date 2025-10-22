"돈 모아 집값 안정되면 사라" 국토 차관 발언…여당서 "심려끼쳐 죄송"

한준호 "고위 공직자 한마디 국민 신뢰 직결"

與 "국민께 심려 끼쳐 죄송" 공식 사과

여당인 더불어민주당이 "집값이 안정되면 사면 된다"는 발언으로 논란을 빚은 이상경 국토교통부 제1차관에 대해 공식 사과했다. 당 지도부는 "공직자는 한마디 한마디가 국민 신뢰와 직결된다"며 언행 자제를 강조했다.

이상경 국토교통부 1차관. 아시아경제DB

한준호 더불어민주당 최고위원은 22일 국회 최고위원회의에서 이 차관의 발언에 대해 "이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드렸다"면서 "당 최고위원이자 국회 국토교통위원으로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한 최고위원은 "국토부 차관 같은 고위공직자는 한 마디, 한 마디가 국민 신뢰와 직결된다는 사실을 잊지 말아야 한다"면서 "이번 일을 계기로 여당은 더욱 겸허히 국민 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 자세로 국정을 바로 세워나가겠다"고 강조했다.

앞서 이 차관은 지난 19일 한 유튜브 방송에 출연해 10·15 부동산 대책과 관련한 비판 여론에 대해 "현시점에서 (집을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것이다. 돈을 모아 집값이 안정되면 그때 사라"고 발언해 논란이 일었다. 이어 "어차피 기회는 돌아오게 돼 있다"며 규제와 관련해 "민감하게 반응할 필요 없지 않나"고 말했다.

이 발언은 대출 규제로 실수요자의 내 집 마련이 어려운 상황에서 나온 만큼 "현실을 모르는 무책임한 발언"이라는 비판으로 이어졌다.

한준호 더불어민주당 최고위원. 아시아경제DB

이후 이 차관의 배우자가 전세를 끼고 고가 아파트를 매입한 사실이 알려지며 논란은 더 커졌다. 이 차관의 아내 한 모 씨는 작년 7월 경기도 성남시 분당구 백현동 판교푸르지오그랑블 전용 117㎡를 33억5000만원에 구입했는데 잔금일 이전인 10월5일 14억8000만원의 전세 계약을 맺어 '갭 투자'로 집을 산 것으로 드러났다. 해당 아파트의 실거래가는 현재 40억원 수준으로 구입 1년 만에 6억원가량의 시세차익을 본 셈이다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 "부동산 정책의 기조가 흔들리고 본질이 아닌 내용을 갖고 공세를 받을 수 있는 언행에 대해 각별히 자제해야 한다는 것이 당의 입장"이라며 "국토위 국정감사에서도 그런 부분을 다시 지적할 것"이라고 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



