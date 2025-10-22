본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"돈 모아 집값 안정되면 사라" 국토 차관 발언…여당서 "심려끼쳐 죄송"

박은서인턴기자

입력2025.10.22 15:40

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한준호 "고위 공직자 한마디 국민 신뢰 직결"
與 "국민께 심려 끼쳐 죄송" 공식 사과

여당인 더불어민주당이 "집값이 안정되면 사면 된다"는 발언으로 논란을 빚은 이상경 국토교통부 제1차관에 대해 공식 사과했다. 당 지도부는 "공직자는 한마디 한마디가 국민 신뢰와 직결된다"며 언행 자제를 강조했다.

이상경 국토교통부 1차관. 아시아경제DB

이상경 국토교통부 1차관. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

한준호 더불어민주당 최고위원은 22일 국회 최고위원회의에서 이 차관의 발언에 대해 "이 차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드렸다"면서 "당 최고위원이자 국회 국토교통위원으로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.


한 최고위원은 "국토부 차관 같은 고위공직자는 한 마디, 한 마디가 국민 신뢰와 직결된다는 사실을 잊지 말아야 한다"면서 "이번 일을 계기로 여당은 더욱 겸허히 국민 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 자세로 국정을 바로 세워나가겠다"고 강조했다.

앞서 이 차관은 지난 19일 한 유튜브 방송에 출연해 10·15 부동산 대책과 관련한 비판 여론에 대해 "현시점에서 (집을) 사려고 하니까 스트레스를 받는 것이다. 돈을 모아 집값이 안정되면 그때 사라"고 발언해 논란이 일었다. 이어 "어차피 기회는 돌아오게 돼 있다"며 규제와 관련해 "민감하게 반응할 필요 없지 않나"고 말했다.


이 발언은 대출 규제로 실수요자의 내 집 마련이 어려운 상황에서 나온 만큼 "현실을 모르는 무책임한 발언"이라는 비판으로 이어졌다.

한준호 더불어민주당 최고위원. 아시아경제DB

한준호 더불어민주당 최고위원. 아시아경제DB

원본보기 아이콘

이후 이 차관의 배우자가 전세를 끼고 고가 아파트를 매입한 사실이 알려지며 논란은 더 커졌다. 이 차관의 아내 한 모 씨는 작년 7월 경기도 성남시 분당구 백현동 판교푸르지오그랑블 전용 117㎡를 33억5000만원에 구입했는데 잔금일 이전인 10월5일 14억8000만원의 전세 계약을 맺어 '갭 투자'로 집을 산 것으로 드러났다. 해당 아파트의 실거래가는 현재 40억원 수준으로 구입 1년 만에 6억원가량의 시세차익을 본 셈이다.


박수현 민주당 수석대변인은 이날 "부동산 정책의 기조가 흔들리고 본질이 아닌 내용을 갖고 공세를 받을 수 있는 언행에 대해 각별히 자제해야 한다는 것이 당의 입장"이라며 "국토위 국정감사에서도 그런 부분을 다시 지적할 것"이라고 전했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기