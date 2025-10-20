外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑

음전했던 코스피도 반등…개인 홀로 순매수

코스피 지수가 3,750을 넘어서며 사상 최고치를 다시 경신한 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 지수가 표시되고 있다. 2025.10.17 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

외국인과 기관투자자들이 순매도에서 순매수로 돌아서면서 코스닥 지수가 1.7%대 급등했다.

20일 오전 10시48분 기준 코스닥 지수는 전날 대비 1.70% 오른 874.12를 기록했다. 864.98로 강보합 출발 이후 상승 폭을 키워가는 모습이다.

장 초반 매도세를 보인 외국인과 기관이 매수세로 돌아서면서 지수를 끌어올렸다. 현재 외국인과 기관은 각각 810억원, 155억원을 순매수했다. 개인은 842억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 금융(4.61%), 제약(3.47%), 섬유·의류(2.84%), 기계·장비(2.53%), 유통(1.01%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 종이·목재(-0.93%), 비금속(-0.78%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 모두 강세를 보이고 있다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 602,000 전일대비 50,000 등락률 +9.06% 거래량 96,607 전일가 552,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 [특징주]12개 분기 연속 최대 실적 전망…파마리서치, 6%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세 전 종목 시세 보기 close 는 8.7% 올라 상승 폭이 가장 컸다. 장 초반 하락세를 보였던 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 77,700 전일대비 4,400 등락률 +6.00% 거래량 5,210,734 전일가 73,300 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각에코프로, 임직원 2400명에 자사주 24만주 지급 전 종목 시세 보기 close 는 전날 대비 7.5% 오른 7만8800원을 기록했다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 268,500 전일대비 15,000 등락률 +5.92% 거래량 135,274 전일가 253,500 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (5.9%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 137,250 전일대비 5,650 등락률 +4.29% 거래량 266,548 전일가 131,600 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (4.7%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,650 전일대비 1,850 등락률 +4.65% 거래량 687,471 전일가 39,800 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 '고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (4.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 88,100 전일대비 2,300 등락률 +2.68% 거래량 289,034 전일가 85,800 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close (3.1%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 346,500 전일대비 15,000 등락률 +4.52% 거래량 150,837 전일가 331,500 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기레버리지 투자를 고려 중? 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금 활용 가능'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승 전 종목 시세 보기 close (2.8%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 443,000 전일대비 10,000 등락률 +2.31% 거래량 144,024 전일가 433,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발 전 종목 시세 보기 close (2.0%) 등 대부분의 종목이 상승세를 보였다.

하락세로 전환했던 코스피도 반등했다. 같은 시간 전날 대비 0.75% 오른 3776.83을 기록했다. 3775.40으로 강보합 출발 이후 오전 한때 3728.38까지 내려갔지만 상승 추세를 회복했다.

다만 코스닥 시장과 달리 외국인과 개인은 각각 3683억원, 1783억원을 순매도했다. 개인만 5299억원을 순매수했다.

역시 상승한 업종이 다수였다. 증권(3.00%), 의료·정밀기기(2.04%), 운송장비·부품(1.82%), 제약(1.33%), 기계·장비(1.14%), 금융(1.09%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 전기·가스(-2.52%), 유통(-0.99%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 오름세다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 951,000 전일대비 39,000 등락률 +4.28% 거래량 117,612 전일가 912,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (3.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 480,500 전일대비 15,000 등락률 +3.22% 거래량 1,950,720 전일가 465,500 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세 전 종목 시세 보기 close (2.3%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,137,000 전일대비 20,000 등락률 +1.79% 거래량 57,438 전일가 1,117,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기[특징주]삼성바이오로직스, 실적 기대감에 6일 연속 상승[클릭e종목]삼성바이오로직스 '공장 풀가동' 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 114,900 전일대비 2,800 등락률 +2.50% 거래량 649,419 전일가 112,100 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기기아, 'ADEX 2025'서 타스만 군용 지휘차 실물 공개[클릭 e종목]"현대차, 관세 불확실성 해소 임박…코스피 추격 본격화" 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 5,000 등락률 +2.06% 거래량 727,309 전일가 243,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 현대차, 타임지 선정 '글로벌 톱기업'…국내 기업 1위차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기제네시스, 2026 GV70 출시…소음·진동 낮춰 전 종목 시세 보기 close (1.5%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 116,100 전일대비 2,100 등락률 +1.84% 거래량 299,050 전일가 114,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승6·27 규제 영향 본격화…9월 가계대출 증가폭 1.1조에 그쳐 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 9,971,907 전일가 97,900 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기국내증시로 돌아오는 자금…정책 기대·유동성 회복에 투자 매력 부각[마켓 ING]3700선 올라선 코스피, 높아진 밸류에이션 부담 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 433,000 전일대비 1,000 등락률 -0.23% 거래량 198,383 전일가 434,000 2025.10.20 11:25 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기"리튬이온전지 열폭주 막는다"…LG엔솔-포스텍·성균관대, 전해질 기술 개발 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 내렸다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>