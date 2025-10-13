본문 바로가기
남양주시-라인건설, 업무협약…별내동에 청소년·청년 전용공간 생긴다

이종구기자

입력2025.10.13 18:36

숏뉴스
별내역 파라곤스퀘어 일부 공간, 시에 무상 제공

경기 남양주시(시장 주광덕)는 13일 별내역 파라곤스퀘어의 모회사인 ㈜라인건설(총괄사장 공병탁)과 청소년·청년 지원을 위한 공간 무상 제공에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 13일 별내역 파라곤스퀘어의 모회사인 공병탁 ㈜라인건설 총괄사장과 청소년·청년 지원을 위한 공간 무상 제공에 관한 업무협약을 체결하고 있다. 남양주시 제공

이번 협약은 청소년과 청년의 성장과 자립을 돕기 위한 것으로 주요 내용은 라인건설에서 파라곤스퀘어 내 약 200평 규모의 공간과 12개 호실을 무상으로 제공하는 것이다.


이를 통해 '펀그라운드 별내'와 12개 호실의 청년창업랩을 조성할 수 있게 됐으며, 이는 민간기업의 공간 지원을 통해 △청소년·청년의 성장 지원 △상권활성화 △기업·행정·지역사회 간 상생의 새로운 모범사례가 될 것으로 기대된다.

'펀그라운드 별내'는 본래 2029년 준공을 목표로 추진 중인 별내 복합커뮤니티센터 내에 조성될 예정이었으나, 이번 협약을 통해 파라곤스퀘어 내에 먼저 문을 열 수 있게 됐다. 라인건설이 5년간 공간을 무상으로 제공함에 따라, 완공 전까지 약 1만 6천여 명의 별내권역 청소년들이 이용할 수 있는 전용공간이 확보돼 청소년 시설의 공백을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.


또한, 청년창업랩은 청년에게 창업공간 12개소를 최대 3년 동안 무료로 제공하며, 플리마켓·공연·커뮤니티행사 등을 통해 주민과의 소통과 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 예상된다.


주광덕 시장은 "기업의 공간을 공익 목적으로 시에 무상 제공해 주신 ㈜라인건설에 감사의 말씀을 전한다"며 "지원해 주신 만큼 우리 시 청년과 청소년들에게 양질의 정책으로 돌려줄 예정이며, 시에서도 상권 활성화를 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.

한편, 청년창업랩은 11월 중 입주자를 모집하고, '펀그라운드 별내'는 내년 상반기 중 개관할 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
