롯데SK에너루트, 20㎿ '수소 연료전지' 발전소 준공…친환경 전력 공급

울산하이드로젠파워 2호 가동…연 16만㎿h

2026년까지 총 80㎿ 확충해 지역경제 상생

사업 추진 자금 2720억원 조달도 마무리

롯데SK에너루트가 울산에서 두 번째 수소 연료전지 발전소를 가동했다.

롯데SK에너루트가 100% 출자한 '울산에너루트 2호'가 29일 울산광역시 남구 울산 미포 국가산업단지에서 '울산하이드로젠파워 2호' 준공식을 열고 본격 가동에 들어갔다. 이번 발전소는 20㎿ 규모 인산형 연료전지(PAFC) 기반 수소 전용 발전소라 발전 과정에서 탄소를 배출하지 않는다. 향후 청정수소가 본격 도입되더라도 별도의 설비 변경 없이 연료 전환이 가능하다는 점이 특징이다.

울산하이드로젠파워 2호 전경. 롯데SK에너루트 AD 원본보기 아이콘

행사에는 김두겸 울산시장, 윤병석 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 2,000 등락률 +0.88% 거래량 2,046 전일가 227,000 2025.09.29 10:38 기준 관련기사 SK가스-현대글로비스, 'LNG 벙커링' 파트너십 구축프로필렌 전용 설비도 '적자 늪'…가동 중단하고 빚으로 연명SK가스, LPG 충전 고객 혜택 강화…'OK캐쉬백 통합·제휴카드 확대' 전 종목 시세 보기 close 사장, 길호문·김용학 롯데SK에너루트 공동대표, 곽기섭 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 51,159 전일가 67,000 2025.09.29 10:38 기준 관련기사 "석화생산능력 최소 18% 감축해야...유동성 리스크 높아져"“석화 실적 급감으로 연관 中企·소상공인 위기”"화학, 구조조정으로 내년부터 회복 가시화 전망" 전 종목 시세 보기 close 본부장, 김용범 SK가스 본부장, 김소미 에어리퀴드코리아 부사장, 윤재동 두산퓨얼셀 대표이사 등 주요 인사들이 참석했다.

울산하이드로젠파워 2호는 연간 약 16만㎿h의 친환경 전력을 생산해 울산시 약 4만 가구(4인 기준)가 사용할 수 있는 수준이다. 또 연료전지 폐열을 재활용해 온실가스 감축에도 기여, 친환경성과 효율성을 동시에 갖춘 발전 인프라로 평가된다.

롯데SK에너루트는 이번 준공을 시작으로 2026년 말까지 총 80㎿ 규모 수소 연료전지 발전소를 순차적으로 확충한다는 계획이다. 전체 완공 시 연간 약 61만㎿h의 탄소 없는 전력을 공급할 수 있어 울산시 16만 가구에 해당하는 규모다.

이번 사업은 SK가스 자회사와 롯데 화학 계열사의 부생수소 공급을 기반으로 향후 20년간 안정적으로 운영될 예정이다. 더불어 울산시 세수 증가, 지역 내 직·간접 고용 창출 효과로 지역경제 상생 발전에도 기여하겠다는 방침이다.

롯데SK에너루트는 사업 추진을 위해 지난 9일 총 2720억 원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 마무리했다. 국민은행 등 5개 금융기관이 금융주선사로 참여했고, 자금은 전액 선순위 대출 방식으로 조달됐다.

김용학 공동대표는 "정부의 친환경 에너지 전환 정책에 발맞춰 관련 사업을 꾸준히 확대하고 지역민과 동반 성장하겠다"고 말했다. 길호문 공동대표도 "울산하이드로젠파워 2호 준공은 수소경제의 거점 도시 울산에서 탄소중립 실현을 향한 뜻깊은 발걸음"이라며 "앞으로도 청정수소 사업을 지속 확대해 에너지 전환과 넷제로 달성에 앞장서겠다"고 했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>