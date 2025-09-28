LG전자, 스페인 아틀레티코 마드리드 경기장에 초대형 전광판 설치

리야드 메트로폴리타노 최상단 2000㎡ 규모 메쉬 LED

경기장 주요 구역에 3000㎡ 디지털 사이니지 추가 공급

스페인 프로축구장 80% 점유…글로벌 시장 14조원 전망

LG전자는 스페인 프로축구팀 아틀레티코 마드리드의 홈구장 리야드 메트로폴리타노에 초대형 리본보드(띠 전광판)를 설치했다고 28일 밝혔다.

LG전자가 스페인 아틀레티코 마드리드 축구 경기장에 초대형 리본보드(띠 전광판)를 설치했다.

이번에 공급된 리본보드는 경기장 최상단 원통 구조에 맞춰 제작됐으며, 총면적은 약 2000㎡다. 발광다이오드(LED) 모듈을 그물망처럼 배열한 메쉬 LED 방식으로, 일반 제품보다 최대 68% 가벼워 고층이나 곡면에도 설치할 수 있다. 낮에도 선명한 화면을 구현할 만큼 휘도와 명암비가 높고, 발열과 전력 소모가 적어 에너지 효율이 높은 점이 특징이다.

LG전자는 이 외에도 경기장 입구, VIP 및 선수 통로, 프레스센터, 관중 대기 구역 등에 총 3000㎡ 이상의 디지털 사이니지를 공급했다. 현재 전 세계 약 200개국에서 초대형 스타디움부터 훈련장까지 다양한 스포츠 시설에 사이니지를 납품하고 있으며, 스페인에서는 프로축구 경기장의 약 80%에 LED 제품을 공급하고 있다.

시장조사업체 옴디아는 스포츠 시설을 포함한 글로벌 LED 사이니지 시장이 2029년까지 연평균 13.4% 성장해 14조원을 넘어설 것으로 내다봤다. 백기문 LG전자 MS사업본부 ID사업부장 전무는 "차별화된 디스플레이 솔루션으로 경기장의 새로운 기준을 제시하고 팬 경험을 혁신하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



