대통령실

"청탁·특정인 출입 특혜"…대통령실, 이영호 비서관 문책성 면직

송승섭기자

입력2025.09.26 13:43

"청탁·특정인 출입 특혜"…대통령실, 이영호 비서관 문책성 면직
이영호 대통령실 해양수산비서관이 청탁과 출입 특혜를 제공한 사실이 드러나 면직됐다.


대통령실 공직기강비서관실은 26일 대통령비서실 소속 1급 별정직 공무원을 문책성으로 면직했다고 밝혔다.

비서관실은 "대통령비서실 소속 1급 별정직 공무원이 타인의 이익을 위해 공정한 직무 수행을 해치는 청탁을 하고 사적 관계를 이유로 특정인에게 대통령실 출입 특혜를 부여한 사실을 확인해 문책성으로 면직 처리했다"고 설명했다.


이어 "대통령실은 전체 직원들을 대상으로 공정한 직무수행을 해치는 청탁이나 특혜 제공 등을 하지 않도록 지시했다"며 "앞으로도 대통령실은 소속 직원들의 청탁, 특혜 제공 등 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침"이라고 강조했다.


해양수산비서관은 해양수산부 부산 이전 등 현안 전담을 위해 이재명 정부가 신설한 자리다. 이 비서관은 15년간 해양수산부에 재직했고 17대 국회의원을 지냈다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
