정청래 "호남특위, 호남발전 계기 마련할 수 있도록 할 것"

전주서 호남발전특위 1차 회의 개최

에너지 고속도로 등 발전 방안 논의

서삼석 "500만 호남인 염원 담겠다"

정청래 더불어민주당 대표는 16일 "호남발전특별위원회에서 나오는 안들이 100% 다 만족하게 제안한 대로 될 수는 없겠지만 특위를 통해 호남이 발전할 계기를 마련했다는 평가를 들을 수 있도록, 저도 호남특위 위원이라고 생각하고 열심히 하겠다"고 말했다.

정 대표는 이날 전북 전주에서 민주당 호남발전특위 1차 회의를 가진 자리에서 "이번 특위는 그냥 만들어졌다 성과 없이 흩어지고 끝나는 특위가 아니라 실제 성과를 내서 열매와 결실을 맺는 그런 특위가 되도록 저부터 열심히 호남인들을 위해서 뛰겠다"고 했다. 그는 "호남에서 여러 발전 방향을 말하는데 국립의대 문제라든지 이재명 정부가 가열차게 추진하는 에너지 고속도로 재생에너지 산업기반 육성 등 호남에 맞는 적절한 호남발전 요소 세우는 게 호남발전을 위한 것이라고 민주당 생각한다"고 밝혔다.

민주당 호남특위 위원장을 맡은 서삼석 의원은 첫 회의 의미와 관련해 "500만 호남인들의 염원, 숙원까지도 이 자리에서 논의돼 호남인들에게 희망을 주고 이재명 새 정부의 강력한 실천력을 바탕으로 호남 대변혁을 시작하는 첫걸음을 뗄 순간이라고 생각한다"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



