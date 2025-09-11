HD현대, 선박 건조에 '스타링크' 활용한다…통신망 구축해 업무 효율 ↑

KT·KT SAT와 위성통신 기반 업무혁신

배 만드는 과정 전반에 스마트워크 환경 조성

원격 시운전 확대…적기 인도 가능성 높아져

HD현대가 선박 건조 현장에 '스타링크(Starlink)' 위성 서비스를 도입한다.

HD현대는 11일 서울 강남구 KT SAT 본사에서 KT·KT SAT과 함께 '스타링크 활용 및 AI 기반 업무 혁신 추진'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약으로 HD현대는 선박 건조 과정 전반에 스타링크 기반 위성통신을 적용하고, KT SAT은 안테나 등 장비를 공급한다. KT는 AI 기술을 연계해 임직원의 업무 효율성을 높이는 역할을 맡는다.

스타링크는 미국 스페이스엑스(SpaceX)가 운영하는 저궤도 위성통신 서비스로, 수천 기 위성을 활용해 전 세계 어디서나 인터넷 접속을 가능하게 한다. 기존 광케이블이나 기지국 설치가 어려운 해상·산악 지역에서도 안정적 접속이 가능한 것이 강점이다.

HD현대는 건조 중인 선박 내부에 스타링크 기반 통신망을 구축해 스마트워크 환경을 조성하고, 돌발상황 대응과 위험 관리로 작업자의 안전을 강화할 방침이다. 또한 원격 시운전을 확대해 해상 통신 음영 구역에서 발생하는 비효율을 해소한다. 선박의 엔진 상태와 운항 데이터를 실시간으로 전송·분석할 수 있어 즉각적 대응이 가능할 것으로 기대한다. 이에 시운전 지연을 줄여 적기 인도를 보장할 수 있다는 설명이다.

서영수 KT SAT 대표는 "이번 협력을 통해 HD현대의 디지털 혁신을 지원하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 조선·해양 산업의 디지털 전환에 최선을 다하겠다"고 말했다. 이태진 HD한국조선해양 전무는 "스타링크 도입으로 작업 안전성과 납기 신뢰성이 크게 높아질 것"이라며 "차별화된 기술력으로 글로벌 조선업계를 선도하겠다"고 강조했다.

한편 스타링크는 국내 서비스 출시를 위한 법적 요건을 충족한 상태다. 지난 5월 스페이스엑스와 스타링크 코리아가 체결한 국경 간 공급 협정이 과학기술정보통신부 승인을 받았고, 8월 단말기 적합성 평가를 통과했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



