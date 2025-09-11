한국문화예술위원회, 민주화운동기념사업회와 업무협약…"민주주의 확산·예술 창작 활성화"

민주주의 가치 확산·문화예술 다양성 증진 협력

한국문화예술위원회는 10일 민주화운동기념관 AMD동 회의실에서 민주화운동기념사업회와 민주주의 가치 확산과 문화예술 다양성 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲민주화운동기념관을 거점으로 한 창작 워크숍 및 인문 프로그램 운영 ▲전시 공간 교류와 공동 전시 기획 ▲공연예술 공동 개발 및 운영 등 다양한 협력 사업을 추진한다.

오는 10월에는 민주화운동기념관 개관 공연으로 선보였던 무용작품 '민주주의에 말을 걸다'를 부마민주항쟁 기념주간에 맞춰 재공연한다. 이 공연은 역사적 장소인 옛 남영동 대공분실 중심의 장소특정형 공연으로, 현대 민주주의가 맞이한 다양한 쟁점들을 무용수들의 역동적 동작과 철학적 몸짓으로 표현해 호평받은 바 있다. 이번 공연은 예술가를 비롯해 피해자와 유가족, 정부 및 국회 관계자, 지역 주민 등이 관람한다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장은 "오늘날의 대한민국과 K-컬쳐의 근본적 바탕은 민주화였다. 민주화의 상징적 공간인 남영동 대공분실이 민주화운동기념관으로 거듭난 만큼, 이번 협약이 예술가들에게 새로운 창작적 영감을 제공하며 민주주의와 예술이 만나 더 큰 시너지를 발휘할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 "민주화를 국민의 가슴과 일상에 뿌리내리게 하는 힘은 문화예술"이라며 "국민에게 민주주의의 가치를 깊이 새기고, 창작자에게 풍부한 역사적 소재를 제공하는 계기를 마련하며 우리 사회를 더욱 건강하게 만들겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>