포천시, 경기도 국방벤처센터 유치 도전장

첨단 AI 유무인복합체계 중심의 군산학연 협력체계 구축

전국 최대 규모 테스트베드와 연계 실증·인증·연구 등 인프라 구축

경기 포천시(시장 백영현)가 경기도가 설립하는 국방벤처센터 공모에 야심찬 도전장을 던졌다.

포천시는 2023년 관내 드론작전사령부 창설을 계기로 첨단 민군 드론 방위산업 허브 조성이라는 프로젝트를 수립하고, 민관군 산학연과의 협력기반 구축을 토대로 다양한 사업들을 추진해 왔다.

최근 우크라이나 전쟁을 통해 현대전의 양상이 드론을 포함한 AI 기반의 무인체계로 전환됨에 따라 민간의 혁신 역량을 국방 수요와 연결하는 통로 구축에 데이터 확보를 위한 실증은 무척이나 중요한 요인으로 분석되고 있다.

이에 포천시는 전국 최대의 군 훈련장과 20만 평에 가까운 드론특별자유화구역을 활용하여 유무인복합체계 국가급 Test-bed를 구축, 기업이 기술개발에 필요한 실증을 적극 지원하여 AI 기반의 국가 방위산업 도약에 중추적인 역할을 하겠다는 계획이다.

시는 2023년 11월 드론작전사령부와 공동으로 개최한 드론전력화 발전 방안 세미나를 시작으로 올해는 육군 정보통신학교와 드론 및 대드론체계 발전세미나를 개최하고, 최근 현안 관심사로 떠오른 육군 대드론 체계의 산실인 육군 방공학교와 MOU를 체결하는 등 군 정책과 방향을 맞춰 협력하고 있다.

2024년에는 승진과학화훈련장에서 국방부 장관배 드론봇 챌린지 대회를 개최해 국내 군 훈련장을 활용한 실증 가능성을 확인했으며, 같은 해 9월에는 방위사업청 드론산업 분야 다파고(찾아가는 기업간담회)를 포천시 비즈니스센터에서 개최했다. 행사는 경기도에서 처음으로 개최되어 더욱 큰 의미를 가진다.

포천시는 군과의 협력은 물론 (사)한국대드론산업협회 등 산업계의 핵심적인 5개 협회와 MOU를 체결, 지난 7월에는 (사)밀리테크협회와 공동으로 군산학연 관계자 300여 명이 참석한 가운데 전술드론 우위 확보 방안 세미나를 개최하였으며 오는 11월 개최되는 대한민국 대드론 박람회에 공식후원 기관으로 참여하여 지속적인 협력체계를 이어나갈 계획이다.

포천시는 전국 최대규모의 Test-bed와 연계한 운용성 중심의 차별화된 민군겸용 피지컬 AI 시험평가센터 구축, AR/VR 기반의 최첨단 드론교육훈련센터, MRO 센터 유치, R&D 연구소 유치, 첨단산업단지 조성 복합 추진을 통해 실증, 연구, R&D, 교육이 모두 가능한 거점 조성을 추진하며 다양한 성과도 얻고 있다.

지난 4월에는 서울대학교 지능형 무인이동체 경기북부 연구센터, 7월에는 파인브이티 전자전 및 보안연구소 등 국립대학연구소를 비롯한 4개 기업의 부설연구소를 유치하는 성과를 얻었으며 11월에는 추가로 방산기업의 연구소가 포천시 내에 입주할 예정이다.

아울러 관내 대학인 대진대학교가 경기도 라이즈 사업(드론인재양성)에 선정되었고 서울대를 비롯한 광운대 등 8개 수도권 대학과 협약을 통해 연구&인재양성의 협력기반을 구축하였으며 오는 10월에는 국토교통부와 한탄강 일원에서 세계드론제전을 개최하여 국내 최대 규모인 6000대의 드론라이트쇼를 통해 포천과 한국문화 홍보로 세계지질공원 밤하늘을 수놓을 예정이다.

이 밖에도 최근 국내 방산 대기업의 MRO 센터가 포천시 내 구축을 앞두고 있는 등 향후 방산 MRO 거점으로의 도약도 기대된다.

포천시 관계자는 경기북부의 신성장산업의 전환이 필요한 시점에 2년여에 걸쳐 드론쇼 코리아를 비롯한 다양한 민군 산학연 박람회 및 세미나에 참여하여 홍보해 왔으며 방위산업 R&D 지원기반은 경기도 국방벤처센터 유치가 핵심으로 방위산업에 대한 이해도가 높은 자치단체가 향후 운영성과를 낼 수 있다며 포천시가 경기북부 방위산업 성장에 앞장설 것이라고 밝혔다.

포천시는 오는 18일 경기도 국방벤처센터 유치 추진단 발족을 통해 본격적인 유치경쟁에 나설 계획이다.





