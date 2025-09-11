본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

철원군, 방역 강화 위해 무허가 가축사육 농가 자진신고 기간 운영

이종구기자

입력2025.09.11 10:29

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 철원군은 최근 AI(조류인플루에자) 등 가축전염병 발생 위험이 증가함에 따라 방역관리 강화 및 재해 대비를 위한 가축사육업 무허가·미등록 농가에 대한 합동점검을 실시한다고 11일 밝혔다.

철원군청 전경. 철원군 제공

철원군청 전경. 철원군 제공

AD
원본보기 아이콘

철원군은 이에 앞서 무허가·미등록 농가의 자진신고를 촉진하고, 불법사육 농가에 대한 신속한 행정 조치를 위해 오는 18일까지 자진 신고 기간을 운영할 예정이다.


무허가·미등록 자진신고 기간 내에 자진신고 농가는 신속한 축산업 허가·등록 신청 또는 허가·등록 요건 충족이 어려운 농가는 시설 폐쇄 및 가축 처분을 위한 이행계획서를 제출하면, 고발 등 행정처분이 유예된다.

홍성관 철원군 축산과장은 "이번 자진신고 기간 운영과 합동점검을 통해 가축전염병 예방 및 축산업 질서 확립에 기여하고자 하니, 관련 농가 및 축산업 관계자분들의 적극적인 협조와 참여를 부탁드린다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기