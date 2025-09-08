코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞'

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수에 상승하면서 3220선 회복을 눈앞에 뒀다.

코스피는 8일 전거래일 대비 14.47포인트(0.45%) 오른 3219.59에 거래를 마쳤다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2318억원, 777억원을 순매수했다. 반면 개인은 3850억원을 순매도했다.

업종별로는 증권, 비금속, 의료·정밀, 전기·가스 등은 2% 이상 올랐다. 또한 건설, 부동산 등도 1% 이상 상승했다. 반면 음식료·담배는 0.51% 밀렸다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 600 등락률 +0.86% 거래량 9,199,567 전일가 69,500 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 관망세 속에서도 돋보이는 실적 개선 종목, 전략적 선별 필요'AI에 진심' 삼성과 손잡은 KB…'삼성AI구독 KB국민카드' 출시코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합' 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 600원(0.86%) 오른 7만100원에 거래됐다. 또한 한화에어로스페이스는 3.37% 뛰었으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 3,500 등락률 +1.28% 거래량 2,017,915 전일가 273,500 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 관망세 속에서도 돋보이는 실적 개선 종목, 전략적 선별 필요외국인이 사들이는 호실적 종목에 주목해야...투자금이 더 필요하다면코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close 도 1.28% 올랐다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 104,900 전일대비 1,700 등락률 -1.59% 거래량 713,309 전일가 106,600 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'"근로시간 줄이자며 AI 도입은 반대?"…기아 노조의 무리한 요구'車 15% 관세'는 언제쯤?…日 인하에 속타는 현대차·기아 전 종목 시세 보기 close , KB금융, 두산에너빌리티, 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,900 전일대비 1,600 등락률 -1.42% 거래량 2,064,220 전일가 112,500 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 관망세 속에서도 돋보이는 실적 개선 종목, 전략적 선별 필요코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 close 은 1% 이상 하락했다.

코스피에서는 상한가를 기록한 화승알앤에이를 포함해 543개 종목이 올랐다. 하한가 없이 325개 종목이 하락했으며 보합은 64개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 7.20포인트(0.89%) 오른 818.60을 기록했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 118억원과 349억원을 순매도했다. 반면 기관은 506억원을 순매수했다.

업종별로는 운송장비·부품, 기계·장비, 건설, 금속, 전기·전자, 화학이 1% 이상 뛰었다. 반면 섬유·의류, 출판·매체복제, 기타제조 등은 소폭 하락했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 478,000 전일대비 2,500 등락률 +0.53% 거래량 280,547 전일가 475,500 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 부족한 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결!코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 2500원(0.53%) 오른 47만8000원에 거래를 마쳤다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 675,000 전일대비 45,000 등락률 +7.14% 거래량 78,356 전일가 630,000 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'코스피, 장 초반 3190대 회복…코스닥도 800선 위로6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등 전 종목 시세 보기 close 는 7.14% 급등했으며 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 48,950 전일대비 2,750 등락률 +5.95% 거래량 782,242 전일가 46,200 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,500 등락률 +4.67% 거래량 421,635 전일가 53,500 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close , 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 44,050 전일대비 1,650 등락률 +3.89% 거래량 538,517 전일가 42,400 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close 은 3~5% 상승했다. 반면 펩트론과 HLB는 4% 이상 하락했으며 에이비엘바이오는 2.62% 밀렸다.

이날 코스닥에서는 씨피시스템 씨피시스템 413630 | 코스닥 증권정보 현재가 2,410 전일대비 555 등락률 +29.92% 거래량 20,158,765 전일가 1,855 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 씨피시스템, 한국서부발전과 280m 장거리 케이블체인 추가 수주 전 종목 시세 보기 close , KD KD 044180 | 코스닥 증권정보 현재가 767 전일대비 177 등락률 +30.00% 거래량 19,361,653 전일가 590 2025.09.08 15:30 기준 관련기사 "50%라도 버틸 힘 생겼다"…건설·부동산업계, 정부 미분양 매입에 숨통KD, 387억원 규모 채무보증 결정KD, 283억 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 close 등 3개 종목을 포함해 947개 종목이 올랐다. 반면 하한가 없이 670개 종목이 하락했으며 보합은 64개 종목이다.





