씨피시스템, 세계 최대 스마트 제조 전시회 '하노버 메세 2026' 참가…글로벌 시장 공략

씨피시스템 씨피시스템 close 증권정보 413630 KOSDAQ 현재가 3,985 전일대비 185 등락률 +4.87% 거래량 260,589 전일가 3,800 2026.04.16 11:19 기준 관련기사 [특징주]씨피시스템, 레인보우로보틱스로 시제품 공급 소식에 강세 [특징주]씨피시스템, 대만 파운드리향 케이블체인 공급 소식에 '급등' 코스피 연말 목표 4100P 상향…실적·정책·유동성 삼박자에 상승 탄력 전 종목 시세 보기 은 오는 20일부터 24일까지 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 산업 기술 전시회 '하노버 메세 2026(HANNOVER MESSE 2026)'에 참가해 글로벌 시장 확대에 나선다고 16일 밝혔다.

하노버 메세는 도이치메세가 주최하는 스마트 제조 분야 최고 권위의 행사로, 매년 4000개 이상의 기업과 13만명 이상의 관람객이 참여하는 글로벌 산업 플랫폼이다. 씨피시스템은 이 자리에서 반도체와 디스플레이 등 하이테크 제조 공정에서 검증된 케이블 체인 솔루션을 선보이며 유럽 주요 제조 기업들을 겨냥한 마케팅을 본격화할 계획이다.

이번 전시에서는 삼성전자, 현대자동차 등 글로벌 톱티어 생산라인에 적용돼 성능이 입증된 '하이엔드 케이블 보호 시스템'을 중심으로 글로벌 표준 선점에 나선다. 지멘스(Siemens), ABB 등 세계적인 기업들이 참여하는 무대에서 기술력과 신뢰도를 동시에 알리겠다는 전략이다.

씨피시스템은 반도체, 디스플레이, 로봇 제조 라인 등 고정밀 환경을 요구하는 분야에서 제품을 공급하며 기술 경쟁력을 축적해왔다. 이를 바탕으로 ▲초저발진 클린룸용 'G-Clean Chain' ▲로봇 자동화 전용 'RoboWay' ▲정전기 방지 'ESD Cable Chain' ▲중장비용 'Heavy Duty Cable Chain' ▲고속·고반복 설비 대응 제품 등 다양한 고부가가치 라인업을 선보일 예정이다.

회사 측은 "이번 전시회는 단순 제품 홍보를 넘어 유럽 현지 제조사들과 직접적인 협력 관계를 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "그동안 축적한 기술 데이터와 빠른 납기 대응력, 커스터마이징 역량을 기반으로 현지 공급망에 직접 진입하겠다"고 밝혔다.

특히 씨피시스템은 기존 대리점 중심의 간접 영업에서 벗어나 글로벌 OEM 기업과의 직거래 확대를 핵심 목표로 설정했다. 동시에 유럽 내 신규 대리점 네트워크 구축을 병행해 시장 진입 장벽을 낮추고 장기적인 성장 기반을 마련할 방침이다.

글로벌 스마트팩토리와 산업용 로봇 시장이 지속적으로 두 자릿수 성장세를 보이는 가운데, 씨피시스템은 반도체 공정에서 확보한 초정밀 기술을 AMR(자율주행로봇), 공작기계, 에너지 플랜트 등 다양한 산업으로 확장하고 있다. 이러한 전략은 단순 부품 공급을 넘어 고객 맞춤형 솔루션 제공으로 이어지며 차별화된 경쟁력을 강화하고 있다는 평가다.

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씨피시스템은 이번 전시회를 통해 유럽 시장 내 입지를 확대하고 실질적인 글로벌 수주 성과로 연결한다는 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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