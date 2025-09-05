어르신 생명 구한 노원구청 김원조 주무관

세심한 관찰·신속 대응으로 생명 구해



사회복지 공무원의 관심과 신속한 대처가 소중한 생명을 살렸다. 4일 서울 노원구 공릉1동에서는 주민복지협의회가 주관하는 ‘싱싱계절김치’ 나눔 행사가 있었다.

공릉1동 싱싱계절김치 행사 후 기념촬영 모습. 노원구 제공.

공릉1동 김원조 주무관은 89세의 고령인 기초생활수급자 어르신에게 김치를 전달하기 위해 자택을 방문했으나 문이 닫혀 있었다. 전화 벨소리가 내부에서 울렸지만, 응답은 없었다. 김 주무관은 어르신이 휴식을 취하는 것으로 판단해 김치를 문 앞에 두고 돌아갔다.

어르신의 안부가 걱정돼 퇴근 무렵 다시 방문한 그는 같은 상황이 반복되자 즉시 어르신의 자녀에게 연락을 취했다. 자녀의 방문으로 어르신은 거동이 불가능한 상태로 발견돼 병원으로 긴급 이송됐고, 다행히 위기를 넘겨 현재 안정된 상태다. 자녀는 “아버지께 연락이 오기만을 계속 기다렸거나 그냥 문 앞에 배달만 해준 것으로 그쳤다면 아버지를 구할 수 있는 소중한 시간을 놓칠 뻔했다”며 감사의 인사를 전했다. 복지 현장 공무원의 세심한 관찰과 적극적인 소통이 한 생명을 구한 것이다.

‘싱싱계절김치’ 나눔 행사는 공릉1동 주민복지협의회가 지역 내 취약계층을 위해 정성스레 담근 김치를 나누는 사업이다. 기초생활수급자, 장애인, 어르신 등 53가구에 전달해 이웃사랑을 실천하고 있다.

오승록 노원구청장은 “동 주민복지협의회와 사회복지 공무원의 헌신적인 노력이 뜻깊은 성과를 낳았다”며 “앞으로도 지역사회 안전망 강화를 위해 구청과 동주민센터가 중심이 돼 든든한 복지 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.





김민진 기자



