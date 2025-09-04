본문 바로가기
정청래, 조국혁신당 성비위 사건 2차 가해 논란 최강욱 진상조사 지시

황서율기자

입력2025.09.04 17:17

00분 24초 소요
성 비위 사건 두고 "그렇게 죽고 살 일인가"

정청래 더불어민주당 당 대표는 조국혁신당에서 불거진 성비위 사건에 대해 2차 가해성 발언을 했다는 의혹을 받는 최강욱 민주당 교육연수원장에 대한 진상조사를 4일 지시했다.


정치권에 따르면 최 원장은 지난달 말 조국혁신당 대전·세종시장 행사 강연에서 조국혁신당 성 비위 사건을 두고 "그렇게 죽고 살 일인가" 등 2차 가해성 발언을 한 것으로 알려졌다.

최 원장은 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면·복권됐다. 최 원장은 조국 전 대표 아들에게 허위 인턴 확인서를 써준 혐의로 유죄가 확정돼 국회의원직을 상실한 바 있다.


한편 조국혁신당 성비위 사건은 지난 4월 조국혁신당 고위 당직자가 다른 당직자를 성희롱·성추행한 것이 알려지면서 불거졌다. 이날 강미정 대변인은 성비위 문제에 대한 당의 미흡한 대처와 피해자에 대한 2차 가해를 비판하며 탈당을 선언했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
