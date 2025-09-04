10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까

GS 밸류업 공시 제출로 10대그룹 전부 참여

시총 1조 이상 대형사 비중 61.7% 모범

자사주 처리방안 따라 주가 차별화 전망

국내 10대 그룹이 밸류업(기업가치 제고) 참여 명단에 모두 이름을 올렸다. 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 '3차 상법 개정'이 예고된 가운데 대형사들이 주주환원 확산 선봉에 서면서 '박스피' 탈출을 이끌 수 있을지 관심이 집중된다.

10대 그룹 전원, 밸류업 출사표

4일 한국거래소에 따르면 GS 그룹의 지주회사인 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 44,750 전일대비 100 등락률 -0.22% 거래량 150,615 전일가 44,850 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 GS구미열병합, '수소터빈'으로 탈석탄 시동…두산에너빌리티와 손잡아GS, 수해 복구에 10억 기부…계열사도 구호물품 지원해상풍력 뿌리부터 '국산'…GS엔텍, 낙월 프로젝트에 모노파일 첫 전량 공급 전 종목 시세 보기 close 가 지난달 기업가치 제고 계획을 공시하면서 10대 그룹(삼성· SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 203,000 전일대비 1,000 등락률 -0.49% 거래량 76,784 전일가 204,000 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 SK넥실리스·솔루스첨단소재, 동박 기술로 불붙은 글로벌 소송전경총, '임금·HR연구' 하반기호 발간…"레고처럼 인재 조합해야"[르포]"사람을 키우고 지식을 나누다"…선경도서관 30주년 전 종목 시세 보기 close ·현대자동차· LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 111,821 전일가 75,000 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 '쪼개고 붙이고' 대기업 계열사 석달새 12개↑…시너지분야 다수 편입 [IT카페]AI 활용 늘리는 IT업계…초보 개발자 "나 떨고 있니"서울대생 '문전성시'에 깜짝…"韓대기업은 건너뛸래요" 전 종목 시세 보기 close ·롯데· 포스코· 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 600 등락률 -0.71% 거래량 167,887 전일가 85,100 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 '쪼개고 붙이고' 대기업 계열사 석달새 12개↑…시너지분야 다수 편입 여천NCC, DL·한화 지원 이사회 승인…3000억원 규모DL, 여천NCC에 1500억원 대여 결정…위기 일단 넘겨 전 종목 시세 보기 close · HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 136,400 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 156,417 전일가 136,200 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 HD현대, 한미 정상회담 맞춰…서버러스와 조선 협력 MOUHD현대, 베트남과 '조선업 협력' 논의…"50년 사업, 70년으로 연장 희망"여천NCC "긴급 자금 마련에도 역부족…이달 말까지 1800억원 필요" 전 종목 시세 보기 close ·GS· 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 162,200 전일대비 1,000 등락률 +0.62% 거래량 21,168 전일가 161,200 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 신세계그룹, 가뭄 피해 강원 지역에 생수 27만병 기부올해의 히든 와인 레드 왕좌는 '보졸레의 왕'…이변의 주인공 '2등'신세계百, 한약방 브랜드 '경옥채'와 프리미엄 선물세트 출시 전 종목 시세 보기 close ) 모두가 참여를 마쳤다. 이로써 지난해 5월 제도 도입 이래 공시기업은 총 162곳으로, 전체 시장 시가총액의 43.5%를 차지한다.

이러한 밸류업 공시 참여 기업의 확산은 대형사들을 중심으로 이뤄지고 있다는 점에서 높은 평가를 받는다. 162개 공시기업 중 시가총액 1조원 이상 대형 상장사의 비중은 61.7%로, 시총 1000억원 미만 소형 상장사(5.0%)를 12배 넘게 웃돌았다. '큰형님'들의 분전 덕분에 밸류업 지수는 올해 들어 8월까지 33.2% 급등해 코스피 상승률(32.78%)을 앞섰다.

박우열 신한투자증권 수석연구원은 "지난해 11월 밸류업 상장지수펀드(ETF)가 상장한 이후 10개월 차 성과를 측정한 결과 24.6%로 코스피 성과를 초과했다"며 "성과가 저조한 코스닥까지 종목으로 포함하는 밸류업 지수가 코스피보다 우수했다는 것은 프로그램과 참여 종목들이 양호한 성적을 거두고 있다는 뜻"이라고 설명했다. 지난달 말 기준 밸류업 ETF 12개 종목의 순자산 총액은 8294억원으로 지난해 11월 최초 설정 금액인 4961억원보다 67% 늘었다.

'3차 상법 개정' 박스피 탈출 트리거 될까

지난 1일 정기 국회가 막을 올린 가운데 자사주 소각 의무화를 포함한 '3차 상법 개정' 논의가 본격화될 것으로 예상되면서 코스피 반등의 계기가 될 수 있을지도 이목이 쏠린다. 실제로 3차 상법 개정안이 예고된 지난달 25일부터 이달 1일까지 SK(+14.0%), LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 3,200 등락률 +1.86% 거래량 103,069 전일가 172,300 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 '더 세진 상법' 개미들이 주목해야할 주식LS전선·LS마린, '역대 최대' 안마해상풍력 해저케이블 2550억원 수주(종합)신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게 전 종목 시세 보기 close (+9.5%), HD현대(+7.0%) 등 자사주 비중이 높은 지주사들은 눈에 띄는 오름세를 보이기도 했다.

김장원 BNK투자증권 연구원은 "9월에는 자사주 처리 방안 이슈가 부각되면서 자사주 비중과 주주환원 집행 의지에 따라 주가가 차별화될 것"이라며 "자산 유동화와 리빌딩 효과가 기대되는 SK, 비상장 자회사의 가치 개선 및 비중이 높은 LS와 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 161,700 전일대비 800 등락률 +0.50% 거래량 67,007 전일가 160,900 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 [특징주]CJ, 중국인 무비자 입국 수혜…3%대 ↑'CJ 장남' 이선호, 지주사 미래기획실로 이동…"차세대 먹거리 발굴 주도"이재현 CJ 회장, 한미정상회담 경제사절단 동행…K컬처·푸드 논의 전 종목 시세 보기 close , 정책 수혜와 사업 경쟁력을 갖춘 중소형지주에 주목할 것"을 권고했다.

다만 대규모 자사주 소각을 단행한 기업들 가운데에서도 개별 수급에 따라 주가 흐름이 상반되고 있어 주의가 필요하다는 지적이 나온다. 일례로 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 22,250 전일대비 100 등락률 -0.45% 거래량 831,062 전일가 22,350 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 '탄소세 폭탄' 대비 나선 HMM, 친환경 선박에 가점기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지![클릭 e종목]"HMM, 자사주 공개매수에도 투자자 실익 미미…신규 투자 주의" 전 종목 시세 보기 close (2조1000억원), 메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 124,600 전일대비 1,200 등락률 -0.95% 거래량 170,120 전일가 125,800 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 역대 최대 실적에 역대 최고가, '훨훨' 나는 메리츠금융지주[특징주]메리츠금융, 7000억 규모 자사주 신탁계약 소식에 5%대↑[특징주]메리츠금융지주, 반기 최대 실적에 8%대 강세 전 종목 시세 보기 close (5514억원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 4,000 등락률 -1.78% 거래량 711,207 전일가 225,000 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여 전 종목 시세 보기 close (3684억원)가 지난달 대규모 자기주식 소각을 결정했으나, 한 달간 주가 등락률은 각각 -5.76%, +9.24%, -8.72%로 엇갈린 바 있다. 주가에 부정적으로 여겨지는 자사주 대상 교환사채(EB) 발행 공시 역시 올해 5월 이후에만 26건이 확인되며 지난해(총 13건)보다 2배 늘었지만, SNT홀딩스 SNT홀딩스 036530 | 코스피 증권정보 현재가 66,800 전일대비 2,000 등락률 +3.09% 거래량 34,942 전일가 64,800 2025.09.03 15:30 기준 관련기사 SNT홀딩스, 보통주 1주당 300원 현금배당 결정 SNT홀딩스, 1Q 영업익 237억원…전년比 33.6% ↓SNT홀딩스, 1주당 400원 현금배당 결정 전 종목 시세 보기 close 처럼 오히려 주가가 상승한 경우도 있어 변수로 꼽힌다.

신현용 유안타증권 연구원은 "자사주 소각 의무화 시행 전 기업들의 자사주 비중 축소 움직임이 본격화될 가능성이 높고, 자사주 처분의 형태로 진행될 가능성이 있다"며 "경영권 방어가 아닌 시장의 기대감에 부합하는 주주환원 목적으로 자사주 소각을 진행할 가능성이 높은 기업을 보수적으로 선별해야 한다"고 강조했다.

한지영 키움증권 연구원은 "9월 코스피는 방향성 탐색 구간에서 머물러 있을 것"이라며 "국내 1∼2차 상법 개정안 통과, 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안 등 거버넌스 개선 움직임이 지수에 하방 경직성을 제공할 것"으로 내다봤다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



