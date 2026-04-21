신세계 아카데미, 여름학기 개강…웰니스·재테크·키즈 강좌 확대

4월22일부터 접수…전국 12개 주요 점포서 운영

요가·러닝부터 부동산·주식 강연까지

여름방학 맞춤 가족 프로그램·박물관 연계 강좌도 마련



신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 373,000 전일대비 6,000 등락률 -1.58% 거래량 34,642 전일가 379,000 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 우리동네 편의점 라면값이 내렸어요 "고유가 지원금 풀린다"…편의점, 즉석밥·라면 등 장바구니 품목 할인 혜택 美리플렉션과 손잡은 '쇼핑의 신세계'…"유통 6대 분야 AI 접목" 전 종목 시세 보기 백화점 문화센터 신세계 아카데미가 2026년 여름학기를 맞아 웰니스를 비롯해 재테크, 키즈&패밀리 등 다양한 수업을 선보인다. 기존 회원은 22일부터, 신규 회원은 23일부터 수강 신청이 가능하다.

이번 학기에는 웰니스 프로그램을 시작으로 다양한 테마 수업이 운영된다. 요가, 바레, 러닝 등을 하루에 체험할 수 있는 올데이 클래스 형태의 '웰니스 페스타'가 센텀시티(5월30일), 강남점(5월31일), 하남점(6월20일), 대구신세계(6월21일) 등에서 순차적으로 진행된다. 일부 클래스에는 협찬 브랜드의 기프트와 음료 등이 제공된다.

재테크 관련 강좌도 마련됐다. '머니쇼'는 의정부점(5월31일), 강남점(7월19일), 대전신세계 Art&Science(7월26일), 본점(8월1일) 등에서 열리며, 부동산과 주식 시장 흐름을 주제로 한 강연이 진행된다. 부동산 전문가 김학렬과 채상욱, 이장원 세무사 등이 참여해 투자 전략과 절세 방법 등을 다룰 예정이다. 이외에도 부동산 및 해외 주식 관련 특강이 별도로 운영된다.

여름방학 시즌에 맞춰 가족 단위 참여 프로그램도 강화했다. 일부 점포에서는 과학 원리를 체험하는 수업과 어린이 대상 댄스 클래스, 미니 정원 만들기 등 체험형 강좌가 열린다.

또한 K-문화에 대한 관심을 반영해 박물관 연계 강좌도 진행된다. 국립중앙박물관 연구원이 참여하는 전시 투어 프로그램을 통해 조선 후기 서화와 도자기 전시를 해설과 함께 살펴볼 수 있다.

강좌는 전국 12개 점포에서 운영되며, 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다.

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신세계백화점 관계자는 "이번 여름학기는 웰니스·재테크·키즈 등 프로그램을 고루 갖춰 온 가족이 함께 즐길 수 있는 여름을 기획했다"며 "신세계 아카데미는 앞으로도 고객들에게 삶을 가득 채울 수 있는 강좌를 준비하기 위해 노력할 할 것"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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