임태희 교육감 "사회정서학습 기반 인성교육으로 갈등 넘어 협력"

경기도교육청, '사회정서학습 기반 인성교육 포럼' 개최

사회정서학습 기반 인성교육 모델 정책 연구·공유·나눔 자리

경기도교육청(교육감 임태희)이 변화하는 시대성을 반영하고 한 단계 도약하는 인성교육 실천을 위해 '사회정서학습 기반 인성교육 포럼'을 개최했다.

임태희 경기도교육감이 27일 남부청사 컨퍼런스룸에서 열린 '2025 사회정서학습 기반 인성교육 포럼'에서 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공

27일 남부청사에서 열린 포럼에는 임태희 교육감을 비롯해 도교육청 주요 관계자, 인성교육 전문가, 도내 교원과 학생, 학부모 등 모두 200여 명이 참석했다.

포럼 주제는 '사회정서학습 기반 인성교육으로 미래 교육의 길을 찾다'로 설정했다. 순서는 ▲인성교육 영상 상영 ▲임태희 교육감 축사 ▲전문가 기조 발제 ▲공감 토론 ▲질의응답 순으로 진행했다.

참석자들은 토론자의 발표를 통해 사회정서학습 기반 인성교육의 전반적인 이해와 수업에서 적용할 수 있는 방안, 차년도 교육과정에 반영할 수 있는 인성교육 요소 등을 함께 고민했다.

도교육청은 '인성교육'이 미래를 살아갈 학생들에게 가장 필요한 교육이라는 사회적 공감대임을 인식하고, '협력'과 '공존'의 중요성을 강조하는 경기인성교육을 펼치고 있다.

이를 위해 학생 스스로 ▲자기 인식 ▲자기 관리 ▲사회적 인식 ▲사회적 협력 ▲책임 있는 의사결정 등의 핵심 역량을 기를 수 있도록 사회정서학습에 기반한 인성교육을 적극 추진하고 있다.

임태희 교육감은 "경기교육의 목표는 인성과 역량을 갖춘 미래인재를 키우는 것에 두고 있다"면서 "외국에서 학생들의 체육활동 등을 통해 자연스럽게 인성교육이 이뤄지듯이, 우리 학생들에게 스포츠 활동, 경기공유학교 등 사회생활에 필요한 경험을 다양하게 제공하는 것도 중요한 인성교육의 형태라고 생각한다"고 말했다.

이어 "오늘 포럼을 통해 사회정서학습 기반 인성교육의 개념을 깊이 이해하면 실질적인 분석을 데이터로 한 교육의 변화를 가져올 수 있을 것"이라면서 "사회정서학습 기반 인성교육으로 우리 사회가 갈등보다는 협력으로, 경쟁보다는 함께 나아가는 기반을 모색하는 시간이 되기를 기대한다"고 당부했다.

한편 도교육청은 교실뿐 아니라 가정과 지역사회에서 인성교육이 함께 이뤄지고, 실질적인 변화가 이뤄질 수 있도록 '가정 연계 사회정서학습 기반 인성교육 자료'를 개발해 보급할 예정이다.

또한 온라인과 연계해 '에듀테크를 활용한 사회정서학습 기반 인성교육자료(콘텐츠)' 등을 9월부터 교원과 학생에게 제공할 예정이다. 도내 모든 학생에게 가정과 지역사회와 연계한 단체활동, 문화예술 활동 경험을 확대함으로써 학생이 건강한 인성을 지닌 사회 구성원으로 성장하도록 지속적으로 힘쓸 계획이다.





