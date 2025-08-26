남양주시, 수해복구 현장 점검…'정책현장 투어' 진행

집중호우 피해복구·대응 현장 점검 안전 도시 강화

경기 남양주시(시장 주광덕)는 26일 '정책현장 투어'의 일환으로 진접읍 수해복구 현장과 다산동 왕숙천 스윙교 운영 현장을 방문했다.

주광덕 남양주시장이 26일 '정책현장 투어'의 일환으로 봉선사천을 방문해 현장 점검을 실시하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 정책현장 투어는 지난 7월 집중호우로 발생한 수해 지역의 복구상황을 점검하고, 향후 항구복구 계획을 확인하기 위해 마련됐다.

이날 주광덕 시장은 봉선사천 범람으로 도로와 교량이 파손되고, 제방이 유실된 진접읍 부평리 수해 피해 복구 현장을 찾았다. 현장에서는 응급 복구 결과를 살피고, 특별교부세 8억원을 확보해 추진될 광릉수목원길 재정비와 하천시설의 항구복구 상황을 점검했다. 또한, 봉선사 제1교는 전문가 자문과 주민 설명회를 거쳐 구조개선 방안을 마련해 안전성을 확보한다는 방침이다.

이어 부평리 송원사 인근 하천 구간에서는 임야에서 쏟아진 노면수와 하천 유수로 파손된 시설물의 임시 보강 상태를 살폈다. 해당 구간은 내년 6월까지 복구 공사가 추진될 예정이다.

마지막으로 점검한 다산동 왕숙천 인도교(스윙교) 운영 현장에서는 비상 대기 체계와 사전통제 절차를 확인했다. 이 교량은 유수량이 증가하면 접히는 구조로 설계돼 집중호우 시 양방향 교량이 분리되는 시스템으로, 호우 예비특보가 발효되면 시 담당 근무자가 통제를 실시한다. 주 시장은 기습적인 극한호우가 발생해도 시민의 안전 확보를 위해 철저한 사전 점검과 신속한 대응을 당부했다.

주광덕 남양주시장이 26일 '정책현장 투어'의 일환으로 부평리를 방문해 피해 상황 등을 살펴보고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주 시장은 "이번 현장 점검은 지난 7월 발생한 집중호우 피해와 신속한 대응, 항구적인 재발 방지대책을 마련하기 위한 중요한 과정이었다"며 "앞으로도 재해 예방시설 관리와 복구 사업을 차질 없이 추진해 시민들이 안심할 수 있는 안전도시를 만들겠다"고 말했다.

시는 이번 점검을 바탕으로 시민 안전을 최우선에 두고, 재해 대응력 강화와 정책사업의 원활한 추진을 위한 현장 소통을 지속해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>