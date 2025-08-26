[날씨]전국 대부분 지역에 비…최대 80㎜ 이상

낮 최고기온 29∼34도

화요일인 26일 전국이 대체로 흐리고 오후까지 대부분 지역에 비가 내리겠다.

울산시 남구 한 거리에서 시민이 우산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 충청권과 전라권 20∼60㎜, 수도권과 강원 내륙·산지 10∼60㎜, 대구·경북 내륙 5∼60㎜, 부산·울산·경남과 경북 동해안, 울릉도·독도 5∼30㎜, 서해5도 5∼10㎜, 강원 동해안 5㎜이다. 제주도는 이튿날까지 5∼40㎜의 비가 예상된다. 경기 동부와 강원 내륙, 대전·세종·충남 남부, 충북, 전북 서부는 최대 80㎜ 이상의 비가 내리는 곳도 있겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 25.7도, 인천 25.6도, 수원 25.1도, 춘천 24.5도, 강릉 28.6도, 청주 25.8도, 대전 25.8도, 전주 28.4도, 광주 27.6도, 제주 29.1도, 대구 26.6도, 부산 27.2도, 울산 27.0도, 창원 26.3도 등이다. 낮 최고기온은 29∼34도로 예년보다 높겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해·남해 등 모든 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ이다.





