본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 대부분 지역에 비…최대 80㎜ 이상

임춘한기자

입력2025.08.26 07:41

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온 29∼34도

화요일인 26일 전국이 대체로 흐리고 오후까지 대부분 지역에 비가 내리겠다.


울산시 남구 한 거리에서 시민이 우산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

울산시 남구 한 거리에서 시민이 우산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 충청권과 전라권 20∼60㎜, 수도권과 강원 내륙·산지 10∼60㎜, 대구·경북 내륙 5∼60㎜, 부산·울산·경남과 경북 동해안, 울릉도·독도 5∼30㎜, 서해5도 5∼10㎜, 강원 동해안 5㎜이다. 제주도는 이튿날까지 5∼40㎜의 비가 예상된다. 경기 동부와 강원 내륙, 대전·세종·충남 남부, 충북, 전북 서부는 최대 80㎜ 이상의 비가 내리는 곳도 있겠다.

현재 기온은 오전 5시 기준 서울 25.7도, 인천 25.6도, 수원 25.1도, 춘천 24.5도, 강릉 28.6도, 청주 25.8도, 대전 25.8도, 전주 28.4도, 광주 27.6도, 제주 29.1도, 대구 26.6도, 부산 27.2도, 울산 27.0도, 창원 26.3도 등이다. 낮 최고기온은 29∼34도로 예년보다 높겠다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·서해·남해 등 모든 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

새로운 이슈 보기