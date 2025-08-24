대전시립합창단, '늦은 여름밤 음악' 개최

9월 2일 오후 7시 30분, 대전예술의전당 아트홀

무더운 여름의 피로를 달래줄 음악회가 열린다.

대전시립합창단이 오는 9월 2일 오후 7시 30분 대전예술의전당 아트홀에서 제172회 정기연주회 '늦은 여름밤 음악'을 선보인다.

이번 음악회는 사람의 목소리만으로 깊은 울림을 전하는 아카펠라, 피아노·바이올린·첼로가 어우러진 합창곡, 그리고 서정적인 한국 가곡까지 다채롭게 준비됐다.

공연은 대전시립합창단 예술감독 겸 상임지휘자 빈프리트 톨의 지휘로 진행된다. 대전시립교향악단 악장 김필균 폴과 첼로 수석 임재성이 협연해 풍부한 음색과 섬세한 해석을 더 하며 기대감을 높인다.

1부는 요하네스 브람스의 걸작 '모테트 작품 74'를 시작으로 말러의 '원광'과 '세 천사가 노래했네', 현대 작곡가 올라 예일로와 칼 젠킨스의 작품이 이어지며 신앙적 성찰과 기쁨·위로를 담아낸다.

2부는 생상스의 '저녁 바다', 드뷔시의 '로망스', 예일로의 '툰드라' 등 유럽 가곡으로 시작해 김광석의 '바람이 불어오는 곳', 김광희의 '세노야', 이현철의 '산유화' 등 서정적인 한국 가곡으로 마무리된다.

빈프리트 톨 예술감독은 "늦여름의 선선한 공기와 노을처럼 자연이 주는 신비와 경이로움을 음악에 담아, 해마다 반복되는 더위의 피로를 해소하고 마음과 몸이 치유되길 바란다"고 말했다.





