2025 KCIA 한국소비자산업평가 ‘숙박업’ 숙박 분야 경상 지역 평가 결과 발표

KCA한국소비자평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 2025 KCIA 한국소비자산업평가 '숙박업' 숙박 분야의 경상 지역 평가 결과를 발표했다.

본 평가는 표준산업분류에 따른 업종별 소비자평가 결과를 발표함으로써 소비자기본법 제4조에서 보장하는 소비자의 의견이 반영될 권리, 정보를 제공받을 권리, 선택할 권리 등 소비자의 8대 권리를 실현하고, 소비자들에게 객관적이고 유용한 정보를 제공하여 소비생활의 질적 향상을 도모하는 데 목적이 있다.

2025 KCIA 한국소비자산업평가 '숙박업'은 국내 숙박 산업의 지속적인 발전을 도모하며, 고품질의 숙박 서비스를 제공하고 실제 투숙객들로부터 높은 평가를 받은 우수 숙박 시설을 매년 선정한 후 대중에 소개하기 위하여 진행한다.

총 두 개 분야로 나누어 호텔 분야는 한국관광협회중앙회KTA, 제주특별자치도관광협회JTA기준 성급 인증을 받은 호텔을 대상으로 분류하였고, 숙박 분야는 일반숙박업 및 생활숙박업, 야영장, 캠핑장 등의 숙박시설을 대상으로 하여 평가가 진행되었다.

평가는 지난 6월~7월 중 전국 숙박 시설을 대상으로 포털 사이트와 예약 플랫폼의 리뷰 수 등을 기반으로 사전조사를 실시한 결과, 상위 32.81% 이내의 평가를 받아 선발된 후보군에게 후보자 안내를 실시하였으며 최종적으로 전체 0.3% 이내의 우수 숙박 시설이 아래의 평가 기준을 통해 선정되었다.

한국소비자평가는 해당 숙박 시설을 이용한 소비자들의 실제 경험을 바탕으로 최종 평가를 거쳐 △시설 만족도 △청결 만족도 △직원의 친절도 △컴플레인에 대한 응대 △접근성 △전반적 평가 총 6가지 최종 평가 기준에 따라 지역 및 부문별 1개에서 최대 3개의 우수 숙박 시설을 선정하였으며 숙박 분야의 발표 명단은 다음과 같다.

한국소비자평가 관계자는 "숙박 서비스에 대한 소비자의 기대가 여행의 목적, 체류 형태, 동반 인원 등 다양한 요인에 의해 세분화되고 있으며, 이에 맞춰 프라이버시 강화, 감성적 공간 구성, 웰니스 요소 강화 등 맞춤형 서비스를 제공하는 숙박 시설들이 주목받고 있다."며 "실제 이용한 투숙객들의 평가를 기반으로 선정된 이번 우수 숙박 시설 발표 결과가 소비자들이 숙소를 선택하는 과정에서 실질적인 정보로 활용될 수 있기를 바란다."고 전했다.

또한 "한국소비자산업평가의 취지와 의미를 담아 '사랑의 열매'를 통하여 저소득 가정의 가계소비 활성화에 힘을 보탤 예정이다. 특히 '아동결연후원사업'을 통하여 저소득 취약계층 아동청소년을 위해 정기적인 생계비·교육비·의료비 지원을 제공하고 있으며, 건강한 아동청소년기를 보내는데 조금이나마 힘이 되기를 바란다. 앞으로도 지속적인 관심을 갖고 함께 나아가겠다."고 전했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>