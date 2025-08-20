본문 바로가기
[콘텐츠커머스]15년 요식업 비법 담은 토마토소스…'억소리' 났다

이민지기자

입력2025.08.20 07:14

예비 자영업자자 위한 요리법 소개
최현목 '만원요리 최씨남매' 채널 대표 인터뷰
요식업 경력 15년…g단위로 소개하는 레시피

"십수년간 요식업에 종사하며 터득한 레시피를 아낌없이 공개하고 있습니다. 자영업에 관심 있는 30~50대 남성 시청자층이 가장 많습니다. "


최현목 대표가 운영하는 '만원요리 최씨남매'는 요식업을 준비하는 예비 창업자라면 한 번쯤은 들어본 유튜브 채널이다. 15년간 피자, 파스타, 필라프, 스테이크부터 주점과 야시장 좌판 등 다양한 사업을 진행하며 직접 익힌 요리 비법과 레시피들을 'g 단위'까지 세세하게 알려준다. 구독자는 약 39만명에 달한다. 누적 조회 수는 1억7000만회다.

최 대표는 고등학생 때 요리에 입문했다. 군 전역 직후인 22살부터 요식업계에 뛰어들어 15년의 업력을 쌓은 요리 배테랑이다. 한 때는 식당 3개를 동시에 운영하며 연매출 7~8억원을 벌어들이기도 했다. 당시 최 대표의 주력 메뉴는 토마토 파스타였다.


문제는 코로나19 대유행 시기였다. 사회적 거리두기 시행으로 외식에 나서는 사람이 줄어들면서 요식업 시장 전체가 흔들렸고, 최 대표는 운영 중인 식당 3개를 동시에 폐업해야 했다. 그에게 남겨진 것은 수억 원의 빚이었다. 이 때 최 대표에게 손 내민 것은 누나였다. 누나 덕분에 최 대표는 다시 일어설 수 있었다. 최현목 대표는 "누나에게 보답하기 위해 요리를 알려주며 영상으로 기록한 것이 '만원요리 최씨남매' 채널의 시작"이라며 "가볍게 알려주는 느낌이었지만 요리법에 대한 시청자 수요가 높은 것을 확인하고 장사에 활용할 수 있는 업소용 레시피를 공개하게 됐다"고 설명했다. 현재는 최 대표 홀로 해당 채널을 운영 중이다.


최 대표가 운영하는 채널 구독자를 보면 남성 시청자가 많다. 요식업을 하며 재방문율을 높이기 위해 실제 손님 피드백을 수없이 반영해 수년간 개량하며 검증받은 요리법을 공개하다 보니 은퇴 후 자영업을 생각하는 40~50대 남성과 요식업을 꿈꾸는 30대 남성 비중이 놓인 것이다.

효자 영상은 파스타 집을 운영하며 활용했던 토마토소스 레시피 콘텐츠다. 해당 영상이 공개된 뒤 2000명에 불과했던 구독자 수는 15만명으로 급속도로 증가했다. 영상에서 최 대표는 베이컨 중에서도 어떤 부위를 활용해 얼마만큼 볶아야 하는지, 시판용 소스 중에서 어떤 것을 활용하고 다른 부재료는 몇 g을 넣어야 하는지 등을 자세하게 설명해 구독자들의 많은 관심을 받았다. 조회 수는 현재 기준 1672만회에 달한다.


긴 영상이 아닌 짧은 영상 형태의 '쇼츠'로 정보를 전달하고 있는 점도 인기 요인이다. 최 대표는 "최근 시청자는 긴 영상을 잘 보지 않으려는 경향이 있고, 알고리즘과 유행에 맞춘 쇼츠 콘텐츠를 자신의 캐릭터를 살려 제작하면 빠르게 성장할 수 있다"며 "중요한 부분을 최대한 빠르게 알려줄 수 있다는 장점이 있지만, 요리 콘텐츠 특성상 더 다양한 정보를 전달하기 위해 긴 영상 콘텐츠도 추후 게재할 예정"이라고 설명했다.

최 대표는 자신의 요리를 직접 맛보고 싶어하는 시청자들의 의견을 받아 지난달부터 제품 판매에 나서고 있다. 글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24'를 통해 '유튜브 쇼핑' 기능을 적용하면서 채널 내 '스토어' 탭과 각 콘텐츠 내에서 상품을 판매하고 있다.


최 대표는"복잡하고 다양한 재료가 들어가는 업소용 레시피를 다루다 보니 맛을 보고 싶어하는 시청자들과 장사에 쓸 수 있는 제품을 구입하고 싶어하는 자영업자 시청자들이 많아 커머스 사업을 시작하게 됐다"고 설명했다. 스토어에서는 매출 1등 공신이었던 '토마토소스' 제품도 구매할 수 있다. 식당을 운영하는 자영업자를 위해 대용량도 판매한다.


최 대표는 자영업자와 요리에 관심 있는 시청자를 위한 콘텐츠 제작에 집중할 계획이다. 직접 개발한 진한 곰탕, 고추장 삼겹살, 닭가슴살 등도 콘텐트와 연계해 시청자에게 선보일 예정이다. 최 대표는 "자영업자 사장님들이 실제 장사에 도움받을 수 있는 레시피와 제품을 소개하면서, 누구나 맛있는 요리를 만들 수 있도록 돕는 채널로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
